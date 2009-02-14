737 طرح زودبازه اقتصادی در علی آباد کتول اجرا شده است

علی دنکوب در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این طرحها در بخشهای مختلف دامداری، آب و خاک، مکانیزاسیون با میزان اشتغالزایی 917 نفر و اعتباری بالغ بر 120 میلیارد ریال انجام شده است که این اعتبارات در افزایش نرخ اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی از قبیل کشاورزی ، صنعت و خدمات تاثیر گذار بوده اند.

وی اظهار داشت: افزایش 20 درصدی تولید محصولات زراعی ، افزایش 42 درصدی تولید محصولات دامی و افزایش 365 درصدی توزیع انواع تراکتور ( 51 دستگاه به 238 دستگاه از محل تسهیلات اشتغالزایی ) از شاخصهای مهم بهبود عملکرد بخش کشاورزی در دولت نهم در این شهرستان محسوب می شوند.

وی خاطرنشان کرد: خرید تضمینی محصولات کشاورزی ، کاهش نرخ سود بانکی در بخش کشاورزی ، اعطای یارانه تسهیلات اعطایی و افزایش ارزش افزوده این بخش از دیگر فعالیتهای شاخص مهم دولت نهم بشمار می رود.

به گفته دنکوب، کل ارزش ناخالص تولید شهرستان بالغ بر78.4 میلیارد تومان است که سهم محصولات زراعی 49.6، محصولات دامی 27.8و محصولات باغی هشت میلیارد تومان است.

فرماندار علی آباد کتول بیان داشت: در بعد از انقلاب کشت 72 نوع محصول زراعی و باغی با کشت دوباره به بیش از 65 هزار هکتار رسید و با حفر چهار حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق، سطح کشت محصولاتی نظیر گندم به سطح زیر کشت 30 هزار هکتار و تولید 85 هزارتن رسید که 45 درصد کل سطح زیر کشت شهرستان را به خود اختصاص داد.

وی یادآورشد: پس از گندم، محصول سویا با سطح زیرکشت 12 هزار 790 هکتار و با تولید 28 هزارتن در رتبه دوم تولید محصولات زراعی شهرستان است که از لحاظ سطح کشت و تولید محصول سویا ، در استان رتبه دوم دارد.

شهرستان علی آباد کتول بیش از 125 هزار نفر جمعیت دارد.