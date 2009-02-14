امسال 11 میلیارد دلار محصول پتروشیمی می فروشیم

عادل نژاد سلیم در گفتگو با مهر با بیان اینکه بر اساس برنامه سال 87 باید تا پایان امسال حجم فروش داخلی و صادرات محصولات پتروشیمی کشور به 12 میلیارد دلار برسد، گفت: اما با توجه به وجود بحرانهای اقتصادی و کاهش سبد جهانی محصولات پتروشیمی پیش بینی می کنیم میزان فروش داخلی و خارجی محصولات پتروشیمی به 11 میلیارد دلار برسد.

وی با تاکید بر اینکه با اتمام طرحهای پتروشیمی در سالجاری ظرفیت تولید افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: با وجود کاهش و افت فاحش قیمتهای جهانی در شرایط کنونی مشکلی برای فروش و یا صادرات محصولات خود نداریم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با یادآوری این موضوع که در 10 ماه نخست سال حجم صادرات 6 میلیارد دلار و میزان فروش داخلی 2.2 میلیارد دلار بوده است، اظهار کرد: در مجموع تا پایان دی ماه حدود 8.2 میلیارد دلار فروش داخلی و خارجی داشته ایم.

نژادسلیم،گفت: حداکثر تا یک ماه آینده مشخص خواهد شد که تا چه حد به برنامه های تعیین شده برای فروش و صادرات محصولات پتروشیمی دست پیدا خواهیم کرد.

معاون وزیر نفت با اشاره به این موضوع که در مجموع در ماههای اخیر شاهد کاهش حدود 40 درصدی قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای مختلف دنیا بودیم، تبیین کرد: اما با این وجود شرکتهای پتروشیمی به تولید خود ادامه داده اند و این موضوع تاثیری بر روند فعالیتها نداشته است.