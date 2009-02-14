به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد فیلم آمریکایی "اشک شادی" به کارگردانی میچل لیختن‌شتاین روز چهارشنبه در بخش مسابقه جشنواره برلین نمایش داده شد.

دمی مور و پارکر پوسی در این فیلم نقش دو خواهر رقیب را به عهده دارند که از کالیفرنیا به شهری ملال‌آور باز می گردند که پدر بیمارشان (ریپ تورن) در آنجا با دوست خود (الن بارکین) زندگی می‌کند.

مور در این فیلم با فاصله گرفتن از نقش‌های عموما پر زرق و برق قبلی خود به نقش مادری سرخورده ظاهر شده که در عین حال یک فعال در زمینه محیط زیست است. پوسی نیز نقش زنی سرگشته را دارد که با پسر یک هنرمند پولدار ازدواج کرده است.





ویلم دافو (راست) در صحنه‌ای از فیلم "غبار زمان" ساخته تئو آنجلوپولوس

مور 46 ساله در نشست مطبوعاتی فیلم "اشک شادی" تاکید کرد پس از بازی در فیلم‌هایی پرفروش مانند "روح" و "پیشنهاد بی‌شرمانه" حضور در یک فیلم مستقل کوچک و بلندپرواز برای او خوشایند بوده است.

میچل لیختن‌شتاین کارگردان "اشک شادی" فرزند روی لیختن‌اشتاین هنرمند پاپ و یک بازیگر موفق تلویزیون است. "کاتالین وارگا" ساخته پیتر استریکلند از رومانی، مجارستان و بریتانیا دیگر فیلمی بود که چهارشنبه در بخش مسابقه جشنواره برلین پخش شد.

این فیلم با بازی هیلدا پتر، نوربرت تانکو و تیبور پالفی درباره زنی است که می‌کوشد مردی را که یک دهه پیش به او تعرض کرد، پیدا کند. روز پنجشنبه نیز فیلم آمریکایی "همه چیز من" ساخته ریچارد لانکرین در برلیناله پخش شد.

رنی زلوگر، کوین بیکن و لوگان لرمن در این فیلم کمدی بازی می‌کنند که داستان آن در سال‌های 1950 روی می‌دهد و درباره زنی است که در جستجوی یک همسر ثروتمند است.

"همه چیز من" آخرین فیلمی بود که به فهرست 26 فیلم بخش رسمی و 18 فیلم بخش مسابقه اضافه شد. لانکرین کارگردان این فیلم متولد 1946 بریتانیاست. او سال 1996 با فیلم "ریچارد سوم" جایزه خرس نقره‌ای بهترین کارگردان را از جشنواره برلین دریافت کرد.

"ویمبلدون" و Firewall با بازی هریسن فورد و ویرجینا مدسن از دیگر ساخته‌های لانکرین است. "شیر اندوه" به کارگردانی کلودیا یوسا از اسپانیا و پرو دیگر فیلم بخش مسابقه بود که پنجشنبه پخش شد.

این فیلم داستان زنی را به تصویر می‌کشد که سال‌ها پس از درگیری‌های خشونت‌بار داخلی در پرو در دهه‌های 1980 و 1990 رازی با خود دارد و ترسی که باید با آن روبرو شود.

"مادینوسا" فیلم قبلی کلودیا یوسا یکی از فیلم‌های بخش مسابقه سینمای جهان جشنواره ساندنس 2006 بود و همان سال جایزه فیپرشی جشنواره بین‌المللی فیلم روتردام را از آن خود کرد.

پنجشنبه در عین حال فیلم "غبار زمان" ساخته تئو آنجلوپولوس فیلمساز صاحبنام یونانی در بخش خارج از مسابقه برلین پخش شد. این فیلم قرار بود اولین بار سپتامبر پیش در جشنواره ونیز به نمایش درآید که به دلیل مشغله کاری بازیگران فیلم شامل ویلم دافو، ایرنه ژاکوب و برونو گانز این اتفاق نیفتاد و اولین بار نوامبر پیش در جشنواره تسالونیکی روی پرده رفت.

"غبار زمان" دومین بخش از سه‌گانه‌ای است که سال 2004 با "علفزار گریان" آغاز شد. این سه‌گانه داستان یک زوج را در بستر حوادث تاریخی قرن پیش تا عصر معاصر دنبال می‌کند.

مضامین مورد علاقه آنجلوپولوس از جمله خانه به دوش بودن، بازگشت به خانه و فیلم در فیلم در پروژه جدید او نیز مورد توجه قرار گرفته است. "سفر به سیترا"، "پرورش‌دهنده زنبور عسل"، "گام معلق لک‌ لک"، "نگاه اولیس" و "ابدیت و یکروز" از دیگر آثار این فیلمساز متولد آتن است که برای فیلم آخر در 1998 برنده نخل طلای جشنواره کن شد.

ضمنا موریس ژار آهنگساز مطرح فرانسوی در مراسمی جایزه خرس طلایی افتخاری برلیناله 59 را دریافت کرد و پس از مراسم تقدیر از او فیلم "لورنس عربستان" با موسیقی وی در برلین نمایش داده شد.

ژار 84 ساله سه بار برای فیلم‌های "لورنس عربستان"، "دکتر ژیواگو" و "گذری به هند" ـ هر سه به کارگردانی دیوید لین ـ برنده اسکار شد و برای فیلم‌های "یکشنبه‌ها و سیبل"، "زندگی و روزگار قاضی روی بین"، "محمد رسول الله"، "شاهد"، "گوریل‌ها در مه" و "روح" نامزد اسکار بوده است.



او بیش از 150 فیلم در کارنامه دارد و با تعدادی از فیلمسازان مطرح دنیای سینما شامل جان فرانکن‌هایمر، آلفرد هیچکاک، جان هیوستن، لوکینو ویسکونتی، پیتر ویر و فولکر شلوندورف کار کرده است.

جمعه "گورگیاه" به کارگردانی آندری وایدا به عنوان هجدهمین و آخرین فیلم بخش مسابقه جشنواره برلین 59 به نمایش درآمد. او این فیلم را بر مبنای داستانی کوتاه از یاروسلاو ایواسکیویچ نویسنده معروف لهستانی ساخته است.

در عین حال فیلم کمدی "پلنگ صورتی 2" با بازی استیو مارتین به نقش بازرس کلوزو در بخش خارج از مسابقه پخش شد. کلوزو در فیلم جدید به کارگردانی هارالد زوارت با گروهی متشکل از چند کارآگاه بین‌المللی همراه می‌شود که به اندازه خود او دست و پا چلفتی هستند.

ماموریت آنها متوقف کردن یک سارق حرفه‌ای است که تخصص او سرقت اشیا تاریخی است. ژان رنو، امیلی مورتیمر، اندی گارسیا و آیشواریا رای دیگر بازیگران "پلنگ صورتی 2" هستند که اولین قسمت آن سال 2006 به بازار آمد.



پنجاه و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم برلین پنجشنبه پنجم فوریه (17 بهمن) با فیلم "بین‌الملل" به کارگردانی توم تیکور آغاز شد و یکشنبه 15 فوریه (27 بهمن) به پایان می‌رسد.

تیلدا سوئینتن بازیگر بریتانیایی ریاست هیئت داوران بخش مسابقه جشنواره امسال را به عهده دارد و "درباره الی" به کارگردانی اصغر فرهادی از ایران یکی از بخت‌های دریافت جوایز این دوره جشنواره است.