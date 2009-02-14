دولت اصلاح قیمتها را به بخش خصوصی بسپارد

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر گفت: نکته بسیار مهم در بحث هدفمند کردن یارانه ها این است که در هیاهوی بحث طرفدار و مخالف افزایش بهره وری از طریق مکانیزم رقابت نباید گم شود، چراکه تنها از طریق مکانیزمهای ارتقای بهره وری و کاهش ضایعات است که می توان امیدوار بود که طرح هدفمند کردن یارانه ها به خوبی به سرمنزل مقصود رسد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: از سوی دیگر، هدف از اصلاح قیمتها و هدفمند کردن یارانه ها باید توانمندسازی بخش خصوصی و نه تامین درآمد برای دولت باشد، به این معنا که دولت و مجلس با تصویب و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها باید به دنبال رشد تولید ملی از طریق اشتغال باشند.

وی تاکید کرد: وقتی صحبت از اصلاح قیمتها به میان می آید، هدف بیرون آمدن قیمت صحیح از مکانیزم عرضه و تقاضا برای کالاهای یارانه ای است، اینکه ما از یک تعیین قیمت توسط دولت به یک تعیین قیمت دیگر به شیوه ای متفاوت باز هم از سوی دولت انتقال یابیم، قطعا اصلاح قیمت صورت نگرفته است.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که باید کار اصلاح قیمتها را به بخش خصوصی واگذار کرده و این بخش را در این عرصه وارد کنیم، در این صورت رقابت ایجاد می شود و رقابت واقعی می تواند تعیین کننده قیمتهای واقعی باشد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی تصریح کرد: به نظر می رسد که دغدغه اصلی بخش خصوصی و تولیدی از اجرای هدفمند کردن یارانه ها، زمان مناسب برای این پیاده سازی است چراکه بخش تولید در بحرانهای اخیر به شدت آسیب پذیر شده و هرگونه شوکی به منزله تلفات سنگین در این بخش است.