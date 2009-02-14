به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی شب گذشته با بیان این مطلب افزود: "قانون حذف کنکور تصریح می کند آنچه که امروز تحت عنوان کنکور سراسری برگزار می شود در پایان سال 1390 نباید وجود خارجی داشته باشد. البته این به معنای حذف رقابت داوطلبان ورود به دانشگاه نیست بلکه رقابت از کنکور به آزمونهای استاندارد ملی که توسط آموزش و پرورش برگزار می شود تغییر شکل خواهد داد. هر چه تعداد آزمونهای استاندارد ملی دوم دبیرستان تا پیش دانشگاهی افزایش یابد تاثیر این آزمونها بیشتر و از نمره کنکور کاسته می شود.

مجلس هشتم مروری مجدد بر روی قانون حذف کنکور صورت دهد تا قانون بازنگری شود. البته اگر تصمیم بر همان قانون قبلی هم گرفته شد مشکلی نیست اما ترجیح بر بررسی مجدد است



در حالی که وزیر علوم اجرایی کردن قانون حذف کنکور را کار سنگینی دانست در رسانه ملی گفت: "کار، کار سنگینی است و برای تعیین زمان اجرای آن از وزیر آموزش و پرورش سئوال کنید. البته من از زبان وزیر آموزش و پرورش می گویم برگزاری این همه آزمون به صورت استاندارد ملی برای دانش آموزان سالهای دوم و سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی کار سنگینی است، نه تنها از نظر اجرایی بلکه از نظر روانشناسی. از نظر روانشناسی باید بررسی شود که آیا مصلحت است بار و اضطراب کنکور را به سالهای ابتدایی دوران دبیرستان دانش آموزان منتقل کنیم."

محمد مهدی زاهدی خاطرنشان کرد: "وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اجرای قانون حذف کنکور از نظر سخت افزاری و نرم افزاری کاملا آماده است و اجرایی شدن این قانون منوط به اجرایی شدن آزمونهای استاندارد ملی است که وزارت آموزش و پرورش باید برگزار کند."

وی افزود: "به نظر می رسد که به مصلحت باشد در مجلس هشتم مروری مجدد بر روی قانون حذف کنکور صورت گیرد و بازنگری شود ولو اینکه به این نتیجه برسیم که همان قانون مصوب مجلس هفتم باید اجرا شود."