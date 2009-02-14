لاریجانی پیگیر اعتبار وام شهریه/ دولت در تحقق اعتبار وام کوتاهی نکند

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دولت مبلغ 120 میلیارد تومان برای وام شهریه سال 88 در لایحه بودجه در نظر گرفته است ضمن اینکه حکمی نیز برای آن ارائه نشده و باید مانند سال 87 تبصره ای برای آن در نظر گرفت که بر اساس آن مشخص شود این اعتبار به صندوقهای رفاه دانشگاهها اختصاص یابد.

وی ادامه داد: در متن قانون ذکر نشده که این اعتبار به صندوق رفاه چه دانشگاهی تعلق گیرد از این رو کمیسیون آموزش مجلس باید با اضافه کردن متنی در لایحه بودجه عنوان کند که این وام به نسبت تعداد دانشجویان هر دانشگاه و شهریه ای که باید پرداخت کنند به صندوق رفاه دانشگاهها پرداخت شود.

تلاش مجلس برای اختصاص 500 میلیارد تومان به وام شهریه

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبلغی که دولت برای وام شهریه در لایحه بودجه در نظر گرفته کافی نیست، گفت: به دلیل اینکه نزدیک به 90 درصد از دانشجویان ما در دانشگاههای شهریه ای تحصیل می کنند، به دلیل وضعیت اقتصادی کشور بهترین کمکی که می توان به نسل جوان کرد پرداخت وام است لذا ما در کمیسیون آموزش برای افزایش این مبلغ به 500 میلیارد تومان رایزنی می کنیم.

وی اظهار داشت: مکانیزم پرداخت وام در کشورهایی که آموزش عالی غیردولتی دارند مورد استفاده قرار می گیرد و این کشورها می توانند از طریق وام، دانشجویان شهریه ای خود را حمایت کنند.

رئیس مجلس پیگیر تحقق اعتبار وام شهریه سال 87

عباسپور با اشاره به تحقق اعتبار مربوط به وام شهریه امسال به مهر گفت: دولت باید اعتبار مربوط به وام شهریه را پرداخت کند و ما هم پیگیر این امر هستیم و از طریق رئیس مجلس نیز پیگیری لازم صورت گرفت که در نهایت دولت اعلام کرد 64 درصد اعتبار وام شهریه را به صندوق رفاه اختصاص داده است.

دولت نباید وام شهریه را مشمول کسری و افت کند

وی اضافه کرد: برای پرداخت بقیه اعتبار نیز پیگیریهای لازم به عمل می آید. مبلغ 120 میلیارد تومان با توجه به اینکه 5/3 میلیون دانشجو در کشور وجود دارد و تنها 400 هزار نفر آنها در دانشگاههای دولتی تحصیل می کنند و بیش از 3 میلیون نفر در دانشگاههای غیر دولتی هستند رقم قابل ملاحظه ای نیست که بخواهد دچار کسری و افت نیز بشود.