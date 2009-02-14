"لیلی خالد" در گفتگو با مهر: حمایت غرب از اسرائیل نقض دموکراسی است/ دموکراسی جنگ و اشغالگری نیست

"لیلی خالد" در گفتگو با مهر با حمله به کشورهای اروپایی که از رژیم اشغالگر صهیونیستی به عنوان رژیمی دموکراتیک در منطقه یاد می کنند، گفت: چطور می توان رژیم اشغالگری را که همچنان سرگرم ریختن خون یک ملت بی دفاع است دموکراتیک خواند.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی که دست به انواع جنایت های غیرانسانی علیه مردم بی دفاع فلسطین می زند، نمی تواند دموکراتیک ترین رژیم درمنطقه باشد، تصریح کرد: اگردموکراسی مورد ادعای غربیها با ریختن خون فرزندان یک ملت حاصل می شود پس باید فاتحه دموکراسی را خواند .

عضو شورای اداری اتحادیه زنان فلسطین، اسرائیل را رژیمی غیردموکراتیک و نامشروع خواند و گفت : با وجود ادامه مناقشه اعراب و اسرائیل هیچ دموکراسی درمنطقه باقی نمی ماند زیرا صهیونیستها سرزمین مقدس فلسطین را اشغال نموده اند و با وجود این رژیم نمی توان دموکراسی حقیقی را درمنطقه برقرار کرد.

وی غربیها را مجری سیاست های صهیونیستها دانست و یاد آورشد: این بدین دلیل است که لابی اسرائیلی امروزدرکشورهای غربی نفوذ کرده و منافع خودش را با منافع و سیاستهای غرب گره زده است.

لیلی خالد درعین حال دموکراسی مورد ادعای آمریکا و غربیها را ساختگی وجعلی دانست و تصریح کرد: تا زمانی که اسرائیل به سرکوب ملت فلسطین ادامه می دهد دموکراتیک بودن این رژیم معنا و مفهوم ندارد وهمین مسئله درباره آمریکا هم صادق است و مادامی که واشنگتن با جنگ افروزی علیه ملت های منطقه به حمایت از اسرائیل و نقض حقوق بشر و اجرای قوانین بین المللی دست می زند نمی تواند کشوری دموکراتیک باشد بدین ترتیب دموکراسی غربیها درحال حاضر هیچ معنا و مفهوم درستی ندارد .

عضو شورای اداری اتحادیه زنان فلسطینی با تاکید بر اینکه نوعی تناقض در مفهوم و تعریف دموکراسی در رژیم های غربی دیده می شود، تصریح کرد: بنابراین ازآنجا که دموکراسی و اشغالگری هیچ گاه با هم جمع نمی شوند پس دموکراسی مغایر با اشغالگری و جنگ و اشغالگری مغایر با دموکراسی است .

لیلی خالد مصداق بارز آن را جنگ 22 روزه ارتش رژیم اسرائیل علیه نوارغزه عنوان کرد و اظهارداشت: ارتش اسرائیلی با تمام قوا ساکنان غزه را هدف قرار داد .

وی با بیان اینکه رژیم های عرب هم فریب اظهارات مسئولین رژیم صهیونیستی را خوردند، خاطرنشان کرد: اگر حاکمان عرب فریب اظهارات عوام فریبانه اسرائیلیها را نمی خوردند امروز در مقابل ملت فلسطین به این اندازه نادم و سرافکنده نبودند.

عضو کمیته مرکزی جبهه خلق برای آزادی فلسطین رژیم های عرب منفعل را که خود را مسول کشتار و نسل کشی ساکنان نوار غزه نمی دانند مقصراصلی معرفی کرد و گفت: آنها باید به دلیل سکوت و اتخاذ موضع منفعلانه درقبال جرم و جنایت اسرائیل علیه ساکنان نوارغزه پاسخگو باشند.

عضو شورای ملی فلسطین درپاسخ به این سوال که چرا تاکنون حاکمان عرب منطقه طرح محاکمه سران جنایتکار رژیم صهیونیستی را به دیوان عدالت بین الملل ارائه نکرده اند، گفت: رژیم های عرب چه قبل از جنگ و چه پس از تجاوز رژیم اسرائیل به نوارغزه نه تنها هیچ نقشی را درحمایت ازملت فلسطین ایفا نکردند بلکه برعکس آنها صرفا تماشاچی جنایات این رژیم درغزه بودند.

کارشناس مسائل فلسطین دراین حال بی تحرکی عربها را ناشی از ایجاد شکاف عمیق درمیان آنها دانست و ادامه داد: حکام عرب با چشمان خود آنچه را که درغزه رخ داد دیدند اما هیچ اقدامی انجام ندادند.

لیلی خالد افزود : درحالی که ساکنان نوار غزه در زیر آتش سلاحهای مرگبار رژیم اشغالگر قدس بودند متاسفانه سران عرب دورهم جمع شدند و بجای اتخاذ موضع قاطعانه در برابر این جنایات تصمیم گیری درخصوص این مسئله مهم را به عهده سازمان ملل گذاشتند زیرا شکاف در میان آنها عمیق شده بود و از طرفی اینها دنباله رو سیاستهای آمریکا و اسرائیل در منطقه بودند.

به اعتقاد این کارشناس فلسطینی الاصل ساکن اردن، حاکمان عرب حتی نتوانستند درنشست اتحادیه عرب گام های لازم را برای فشار بر رژیم صهیونیستی جهت متوقف کردن تجاوزات به نوارغزه اتخاذ کنند بنابراین ما اینک می بینیم که تجاوزات اسرائیل علیه ملت فلسطین اعم از محاصره شدید غذایی و دارویی و سوختی، دستگیری ها، تحت پیگرد قرار دادن مبارزان و مصادره اراضی ادامه دارد.

وی همه این موارد فوق را بخشی از جنایات جنگی دانست که رژیم صهیونیستی هر روزعلیه ملت فلسطین مرتکب می شود و تاکید کرد : سران اسرائیل باید محاکمه شوند.

لیلی خالد با بیان اینکه حاکمان رژیم های عرب حتی رویای درخواست و یا دادخواست برای محاکمه و مجازات سران رژیم اسرائیل را در سر نمی پرورانند، اضافه کرد: البته این یک امرعادی است زیرا کشورهای عربی به جز دو کشور اردن و جیبوتی اصلا این دادگاه بین المللی را قبول ندارند.