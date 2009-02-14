ابداع دستگاه تخلیص طلا تا 99/99 درصد در کشور/ مزایای اقتصادی دستگاه

دکتر مجتبی صفدری مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طلا به عنوان یک فلز گرانبها نقش بسزایی در تعاملات اقتصاد جهانی ایفا می کند، گفت: دولتها همواره یافتن معدن طلا، استخراج سنگ معدن و استحصال این فلز ارزشمند را مدنظر داشته اند.

وی حلقه آخر زنجیره استحصال طلا تا ورود به بازار را تخلیص طلا و رساندن عیار آن به بالاترین مقدار خود یعنی 99 /99 درصد دانست و افزود: این فرآیند به چند روش متداول در دنیا صورت می گیرد که علاوه بر ضرورت استفاده از ترکیبات خطرناکی چون سیانور، گاز کلر و تیزاب هزینه بالایی (به طور میانگین 65 دلار به ازای هر کیلو طلای تخلیص نشده) را بر تولید کننده تحمیل می کند.

صفدری با بیان اینکه این عمل در ایران از گذشته تا به حال به روشهای سنتی که قالبکاری و تیزابکاری نامیده می شود صورت می گیرد، ادامه داد:این روشها نه تنها در مقیاس وسیع قابل انجام نیست بلکه خلوص طلا را حداکثر تا 96% می‌رسانند که با طراحی و ساخت این دستگاه توانستیم با بکارگیری فناوری نوین اقدام به تخلیص طلا به بالاترین مقدار خود یعنی 99 /99 درصد کنیم.

این محقق هزینه پایین تخلیص را مهمترین مزیت این طرح ذکر کرد و به مهر گت: در این طرح هزینه تخلیص به ازای هر کیلوگرم طلای تخلیص نشده حدود 12 دلار است این در حالی است که میانگین این مبلغ در دنیا بالغ بر حدود 65 دلار می شود.

صفدری با بیان اینکه با ساخت این دستگاه زمینه ارائه سود سالیانه بالغ بر 150 میلیون دلار در سال برای شرکتهای فعال در کشور فراهم خواهد شد، اضافه کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، نیاز داخل کشور به تامین شمش طلا حداقل 200 کیلوگرم در روز است. سود سالیانه پیش بینی شده از این طرح فقط از منبع کاهش هزینه تولید، حداقل حدود 2 میلیون دلار خواهد بود. با توجه به ظرفیت بسیار بالای برخی کشورها در این زمینه، علاوه بر تولید داخلی می‌توان به صادرات این محصول نیز امیدوار بود.

مجری طرح به بیان مزایای دیگر این طرح پرداخت و خاطر نشان کرد:در این روش از ترکیباتی مانند سیانور، تیزاب و گاز کلر که اثرات مخرب و خطرناکی برروی انسان و محیط زیست دارند استفاده نمی شود و تمام مواد شیمیایی لازم در این طرح در داخل کشور تولید می شوند و نیاز به وارد کردن آن نیست.

به گفته وی این طرح مراحل مقدماتی و آزمایشگاهی را با موفقیت پشت سر گذاشته و به زودی نسبت به به ساخت این دستگاه برمبنای روشهای جدید اقدام می شود.