معاونت علمی را در حد وظایف قانونی قبول داریم/ قول رئیس جمهور محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کبگانیان در پاسخ به خبرنگار مهر درباره میزان بودجه های پژوهشی کل کشور و آنچه در لایحه بودجه 88 برای این منظور در نظر گرفته شده است گفت: بودجه پژوهشی کل کشور بر اساس آنچه در لایحه بودجه 88 آمده59 صدم درصد تولید ناخالص ملی محاسبه شده است که نسبت به رقم بودجه پژوهشی کل کشور در لایحه سال گذشته کمتر است.

وی اضافه کرد: ضمن اینکه در بودجه امسال، بندی درباره اختصاص 1 درصد درآمد شرکتها و بانکهای دولتی به پژوهش ذکر نشده است.

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از ارائه پیشنهاداتی به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای افزایش بودجه های پژوهشی کشور کشور خبر داد و گفت: تصویب اختصاص یک درصد از درآمد شرکتها و بانکهای دولتی و تصویب اختصاص بودجه از سوی دستگاههای اجرایی به پژوهش بدون سقف به پژوهش پیشنهادات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس برای افزایش بودجه های پژوهشی سال آینده است.

وی درباره ورود معاونت علمی و فناوری به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: معاونت علمی جدید تأسیس شده و باید جایگاه قانونی مشخصی داشته باشد. ما از این معاونت در حد بنیاد ملی نخبگان و سایر وظایفی که در قانون برای آن در نظر گرفته شده است استقبال می کنیم و اعتقاد داریم تمام مجموعه هایی که در علم و فناوری فعال هستند باید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری حضور فعالی داشته باشند.

کبگانیان در پاسخ به این پرسش مهر که آیا معاونت علمی را زیر مجموعه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می دانید گفت: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یک سازمان محدود نیست من نیز دبیر آن هستم و رئیس شورا، رئیس جمهور است تمام وزارتخانه های کشور در آن شرکت دارند و همه باید عضو آن باشند از این رو از پیشنهاد مجلس مبنی بر ورود معانت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری استقبال می کنیم.

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر اینکه آیا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را مسئول رسیدگی و نظارت بر بودجه های پژوهشی نمی دانید؟ افزود: ما وظایف قانونی معاونت علمی را قبول داریم اما رسیدگی و نظارت به بودجه های پژوهشی کل کشور از وظایف قانونی معاونت علمی نیست.

معاون پژوهشی وزارت علوم به مهر گفت: در وظایف قانونی، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری رئیس بنیاد ملی نخبگان است و ما نیز کاملا با آن موافق هستیم و حتی ارتباط دانشگاه با صنعت نیز در وظایف قانونی آن نیست و تنها در حکم ریاست جمهور آمده است.

وی با ابراز خوشحالی از بررسی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره اینکه بخشی از بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص یابد به مهر گفت: ما برای این بودجه برنامه ریزی کرده ایم.احیای قانون اختصاص بالای یک درصد از بودجه دستگاهها به پژوهش نیز در صورت عملیاتی شدن می تواند بودجه خوبی را برای پژوهش به همراه داشته باشد.

کبگانیان با بیان اینکه تشکیل جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری بدون بودجه فایده ای ندارد، گفت: حمایت از طرحهای کلان ملی را در برنامه شورای عالی عتف داریم و بر اساس آن قرار شده است هر کمیسیون تخصصی شورا 4 طرح کلان را معرفی کند و ما از این طرحها برای گرفتن بودجه دفاع کنیم.

وی همچنین با اشاره به تصمیمات جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در این جلسه، بودحه 88 و طرحهای کلان ملی بررسی شد.

کبگانیان در ادامه درباره بودجه های پژوهشی سال آینده پژوهشگاهها نیز به مهر گفت: از بودجه پژوهشی پژوهشگاهها راضی نیستیم پیشنهاد و گلایه خود را ارائه داده ایم چون بودجه پژوهشی مراکز پژوهشی به ویژه در بخش تملک دارایی عقب گرد داشته اند.

کبگانیان با اشاره به افزوده شدن بخش بودجه تجهیزات به پژوهشگاهها و دانشگاهها گفت:اولا این بودجه، بودجه 2 سال گذشته است. بودجه خرید تجهیزات بر اساس دستور ریاست جمهوری بود که سهم وزارت علوم از آن در سیستم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متوقف شد بنابراین بودجه جدیدی نیست. قرار بود 280 میلیارد تومان اختصاص داده می شد که هم اکنون بخش زیادی از قول ریاست جمهوری در این زمینه تحقق نیافته است.

وی ادامه داد: درباره بودجه های پژوهشی دانشگاهها نیز در حال حاضر رشدی که به نسبت رشد بودجه پژوهشی نیاز است در این بخش اتفاق نیفتاده اما نسبت به سایر اقلام دانشگاهها بودجه کمی نیست.