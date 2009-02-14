گام نخست برای احیای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برداشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم،‌ تحقیقات و فناوری با حضور معاونین وزرای دستگاههای اجرایی کشور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

در این جلسه درباره بودجه های پژوهشی کشور بحث و بررسی صورت گرفت.

بیست و دومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری شهریور ماه سال گذشته در حالی برگزاری شد که طبق تصمیم دولت مقرر شده بود شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به همراه 12 شورای دیگر در شورایی تحت عنوان شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری ادغام شوند.

این شورا به همراه سایر شوراهای عالی چندی پس از انحلال و ادغام بر اساس تصمیم دولت‌ با مصوبه مجلس و تأیید آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام مجددا در مهر ماه سال جاری احیا شد.