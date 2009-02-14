پارس جنوبی به تنهایی در صدر ایستاد / مهرام از کورس قهرمانی جا ماند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ برتر جودو باشگاههای ایران روز گذشته با انجام 20 دیدار در سالن دخانیات تهران وارد دور برگشت شد.

در مهمترین دیدار هفته سوم دو تیم مهرام و نیروی زمینی به مصاف هم رفتند. مهرام که با 18 امتیاز همراه با پارس جنوبی در صدر جدول قرار داشت برای ماندن در کورس قهرمانی پیروزی در این دیدار و کسب امتیازات کامل را هدف قرار داده بود .

اما نیروی زمینی با ترکیب جوان خود یک مبارزه جذاب و دیدنی را مقابل ستاره های مهرام به نمایش گذاشت و در نهایت موقف شد این تیم مدعی را با نتیجه 3 بر3 متوقف کند.

مجتبی اکبری، سعید خسروی نژاد و رضا عسگری مردان پیروز مهرام و محسن غفار، سامان زنگنه و مرتضی ناصری هم سه جودوکار برتر نیروی زمینی در این دیدار بودند.

در دیگر دیدار مهم این هفته را دو تیم پارس جنوبی و مقاومت برگزار کردند. مقاومت که در بازی رفت صدرنشین پرستاره را شکست داده بود در این دیدار 5 بر3 بازی را وگذار کرد. در این دیدار شکست حسین قمی عضو تیم ملی در المپیک 2008 مقابل عباس فلاح عضو سابق تیم ملی مهمترین حادثه بود.

اما در جدول رده بندی پارس جنوبی با 30 امتیاز به تنهایی در صدر ایستاد. مهرام با تساوی این هفته خود 28 امتیازی شد و در مکان دوم قرار گرفت. مهرام برای قهرمانی تنها یک راه دارد و آن هم شکست پارس جنوبی در بازی آینده است.

مکان سوم جدول هم در اختیاز نیروی زمینی 25 امتیازی است. مقاومت با 21 هیئت چالوس با 21 امتیاز نیز عناوین بعدی جدول را در اختیار دارند.

نتایج کامل بازیهای هفته سوم - دور اول:

* مقاومت بسیج 9 – هیئت جودو چالوس صفر

* هیئت جودوایلام 4 – آرین سفال یزد 5

* هیئت جودوخوزستان 2 – پارس جنوبی 6

* هیئت جودو کرج صفر - پاس خراسان رضوی 8

* مهرام 3 – نیروی زمینی ارتش 3

دور دوم:

* مقاومت بسیج 7 – آرین سفال یزد 2

* هیئت جودوچالوس 5 – پاس خراسان رضوی 3

* هیئت جودوایلام صفر – پارس جنوبی 9

* هیئت جودوکرج 2 – نیروی زمینی 7

* هیئت جودوخوزستان 3 – مهرام 6

دور سوم:

* پاس خراسان رضوی یک – مقاومت بسیج 7

* آرین سفال یزد یک - پارس جنوبی 7

* نیروی زمینی 8- هیئت جودوچالوس یک

* مهرام 8 - هیئت جودوایلام یک

* هیئت جودوخوزستان 7 - هیئت جودوکرج 2

دور چهارم:

* پارس جنوبی 5– مقاومت بسیج 3

* نیروی زمینی 7 – پاس خراسان رضوی 2

* مهرام 7 – آرین سفال یزد 2

* هیئت جودو خوزستان 4 – هیئت جودو چالوس 5

* هیئت جودو کرج 2- هیئت جودوایلام 7