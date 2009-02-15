سد منگل آمل پس از 20 سال اجرایی نشده است

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این خصوص جلسه ویژه ای بنا به تاکید آقایان احمدی نژاد و لاریجانی با حضور پنج تن از اعضای هیئت دولت از جمله معاونین اجرایی و پارلمانی رئیس جمهوری، وزرای نیرو، راه و ترابری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان مردم مازندران در مجلس و برخی مدیران استانی در تهران برگزار شد که پس از آن امید است عملیات اجرای سد به زودی آغاز شود.

عزت الله یوسفیان ملاء با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد که بودجه سد افزایش یابد، افزود: در این جلسه همچنین وزارت راه و ترابری و نیرو مکلف شدند تا جاده جایگزین و راه دسترسی به دیواره سد و همچنین تخلیه مخزن و دیواره سد را به همراه ادامه مطالعات فاز دوم بدون وقفه انجام دهند.

نماینده مردم آمل در خانه ملت اضافه کرد: هم اکنون مطالعات مرحله دوم که شامل مطالعه و اجرابوده در حال انجام است و در بودجه سال آینده کل کشور حدود 10 میلیارد تومان برای ادامه مطالعات و عملیات اجرایی سد منگل آمل اختصاص داده شد.

وی با تاکید بر اینکه بنا به گفته مسئولان محیط زیست کشور، ایجاد و ساخت سد منگل آمل هیچ گونه مسائل زیست محیطی ندارد و این سد گزینه برتر از سوی آنان است گفت: در محل ساخت سد حدود پنج هزار اصله درخت کاج دست کاشت و برخی گونه های گیاهی که به هیچ عنوان کمیاب هم نیستند نابود خواهد شد که این مسئله به هیچ عنوان نگران کننده نیست.

یوسفیان ملاء با اشاره به اینکه برخی واحدهای بین راهی که در مسیر سد تخریب می شود و تکلیف صاحبان این واحدها چه خواهد شد گفت: منابع طبیعی موظف شد در هر نقطه ای که صاحبان این واحدها زمین بخواهند زمین جایگزین به آنها بدهد.

وی افزود: سالانه میلیاردها متر مکعب آب رودخانه بزرگ هراز بدون مهار به دریا می ریزد که با ساخت سد منگل حدود 15 درصد از آب سطحی استان را هم مهار خواهد کرد.

نماینده مردم آمل با بیان اینکه سد منگل با حجم 600 میلیون متر مکعب گنجایش به عنوان بزرگترین سد برقی، کشاورزی و شربی شمال کشور است تصریح کرد: طول ارتفاع این سد از پی حدود 120 متر بوده و براساس برنامه ریزی ها در مدت دو سال دیواره سد ساخته خواهد شد.

یوسفیان ملاء با اشاره به اینکه برای ساخت سد منگل آمل در مجموع به 200 میلیارد تومان اعتبار نیاز است، خاطر نشان کرد: امیدواریم دولت با اختصاص این اعتبار در بودجه های سالیانه خود تا چهار سال آینده بهره برداری شود.

وی خاطر نشان کرد: با بهره برداری از سد منگل آمل در مرحله نخست 25 مگاوات برق تولید خواهد کرد و حدود 100 هزار هکتار از شالیزارهای کم آب شهرستان های آمل، بابل، بابلسر، فریدونکنار، نور و محمود آباد را تحت پوشش خواهد برد.

یوسفیان اظهار امیدواری کرد: کار ساخت سد بعد از 20 سال بیش از این معطل نشود تا مردم بتوانند از ثمرات آن بهره مند شوند.

سد منگل آمل در فاصله حدود 30 کیلومتری با شهر آمل در محور هراز واقع شده است.