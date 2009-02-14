آخرین روزهای کارگردانی پطروسیان در "یه روز قشنگ برفی"

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری اولین فیلم کوتاه پطروسیان در اطراف تهران ادامه دارد و آتیلا پسیانی، صادق صفایی، مائده طهماسبی، پطروسیان و محمد صدر در آن بازی می‌کنند. فیلمنامه را پطروسیان نوشته و داستان درباره ارتباط یک زن و کودک در یک روز است. این بازیگر اولین فیلم کوتاه خود را به همراه توده‌روستا کارگردانی می‌کند.

تصویربرداری "یه روز قشنگ برفی" اوایل بهمن شروع و بخش‌هایی از آن در اوشان و جاده‌های اطراف تهران ضبط شده است. سایر عوامل فیلم عبارتند از تصویربردار: مرتضی غفوری، صدابردار: مازیار رزاقی، تدوینگر: بهرام دهقانی، طراح صحنه و لباس: مجید لیلاجی، طراح گریم: ایمان امیدواری، روابط عمومی: مسعود بهارلو، مدیر تولید: ساسان سالور.

پطروسیان به همراه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی "یه روز قشنگ برفی" را تهیه می‌کند. وی فیلم سینمایی "تاکسی نارنجی" را در نوبت اکران دارد.