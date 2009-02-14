حمید سبزواری شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این سرودهها شامل شعرها و ترانههایی است که از روی موسیقی اجرا شده ولی با توجه به اینکه از قبل جمعآوری نکرده بودم مشغول رایزنی با صدا و سیما هستم تا آرشیو سرودهای انقلابی را که تا کنون اجرا شده در اختیار من بگذارند تا در قالب کتابی چاپ کنم.
وی افزود: احساس میکنم که این نوع شعرها سند انقلاب اسلامی و انسان ساز است و در پیروزی انقلاب موثر بود به همین سبب باید در اختیار نسل آینده قرار گیرد.
سبزواری در ادامه خاطرنشان کرد: انتشار این سرودهای انقلابی که رنگ و بوی حماسی دارد مردم را در میدان مبارزه استوار نگه میدارد.
این شاعر همچنین از انتشار کلیه اشعارش در قالب دو مجلد خبر داد و افزود: در حال حاضر سرگرم جمع آوری تمامی سرودههایم هستم تا بتوانم در فرصتی مناسب آنها را برای چاپ به یک ناشر بسپارم.
وی تاکید کرد: هنوز عنوانی برای این مجموعه انتخاب نکردهام و ناشرش هم مشخص نشده است.
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