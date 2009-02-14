مصوبه بازپرداخت معوقه های بانکی تدوین شد

عزت الله یوسفیان ملاء در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مصوبه برای تمامی صاحب نظران اقتصادی داخل و خارج از مجلس هم ارسال شده است

وی افزود: این ستاد خواستار ارائه نظرهای کارشناسی این صاحبنظران برای ساماندهی مصوبه های خود در زمینه بازپرداخت معوقه بانکی خواهد بود.

نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس با اشاره به اینکه سران سه قوه هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور عضویت دارند، اظهار داشت: پس از ارائه مصوبه کمیته قوه مقننه به ستاد مرکزی مبارزه با مفاسد اقتصادی از دولت خواهیم خواست تا این مصوبه را قالب لایحه ای به مجلس ارائه دهد.

وی عنوان کرد: نمایندگان مجلس هم این لایحه دولت را به عنوان یک قانون دائمی به تصویب خواهند رساند.

یوسفیان ملا همچنین از جلسه هایی که یک هفته در میان با حضور سران سه قوه برای بررسی مفاسد اقتصادی برگزار می شود اشاره کرد و گفت: در این جلسه ها سیاستگذاری لازم برای مبارزه با این نوع مفاسد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.