تصویر روز نجوم؛ تصاویری زیبا از سحابی قلب، هاله دور ماه و نوار کیهانی اوریون

به گزارش خبرگزاری مهر، شرقی ترین نوار کیهانی موجود در جهان از ستاره درخشان آلنیتکا تشکیل شده است که در سمت راست و پایین تصویر روز 11 فوریه قابل مشاهده بوده و توسط سحابی های شعله و سر اسب محاصره شده است.

قسمتی از ابر مولکولی اوریون

بازتاب آبی رنگ و رده های غبارهای تاریک سحابی M78 نیز در سمت چپ و بالای تصویر مشاهده می شوند. این سحابی مشابه ابرهای شعله و سر اسب قسمتی از ابر عظیم مولکولی اوریون را تشکیل داده و در فاصله هزار و 500 سال نوری قرار گرفته است.

تصویر روز 12 فوریه تصویری شگفت انگیز است که با استفاده از لنز واید عکاسی شده و در روز 23 ژانویه به ثبت رسیده است. در قسمت چپ این تصویر نور زیبای شفق صبح - پدیده ای که به واسطه پراکنده سازی نور خورشید توسط غبارهای کیهانی به وجود می آید- قرار داشته و در مقابل آن در سمت راست تصویر کهکشان راه شیری با تمامی ستاره های کم فروغ و سحابی هایش قرار گرفته است.

هر دو این گروه های کیهانی بر فراز برجهای رصدخانه تید در جزیره نترایف واقع شده اند. سیاره درخشان ونوس در گوشه چپ پایین و کهکشان آندرومیدا در مرکز و خوشه ستاره ای پلی آدیس نیز در این تصویر مشاهده می شوند.

تصویر هنرمندانه روز 13 فوریه سال نجوم از پدیده حلقه هاله دور ماه به ثبت رسیده است. این پدیده به واسطه بازتاب نور ماه بر روی کریستالهای 6 ضلعی موجود در ابرهای باریک اطراف این سیاره به وجود آمده است.

هاله ماه

این تصویر فیش آی از ثبت تصاویر متعدد دیجیتال به دست آمده و در کشور فرانسه به ثبت رسیده است.

ابر مولکولی درخشان IC 1805 که وسعتی برابر 200 سال نوری دارد تصویر روز 14 فوریه را به خود اختصاص داده است. این ابر از ترکیب گازهای درخشان بین ستاره ای و ابر-غبارهای تاریک به وجود آمده است.

نام دیگر این ابر مولکولی سحابی قلبی است و در فاصله 7 هزار و 500 سال نوری در بازوی مارپیچی کهکشان راه شیری واقع شده است.

سحابی قلبی

ستاره های داغ و حجیم از خوشه ستاره ای جوانی با 1.5 میلیون سال عمر با نام ملوت 15 در قسمت مرکز قلب کهکشانی قرار گرفته اند. این سحابی در صورت فلکی کاسیوپیا واقع شده است.