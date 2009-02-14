افزایش شهدای زائران کربلا به 50 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام پلیس عراق شمار تلفات انفجار انتحاری روز گذشته در اسکندریه در 60 کیلومتری جنوب بغداد به 40 شهید و 83 زخمی رسید.

این انفجار ظهر روز گذشته توسط یک زن انتحاری در مسیر حرکت زائران حرم مطهر امام حسین (ع) رخ داد.

این انفجار در پی انفجار شب جمعه که زائران کربلا را در یک کیلومتری حرم مطهر امام حسین هدف قرار داده بود، صورت گرفت. در انفجار شب جمعه نیز دستکم ده زائر شهید و 56 نفر دیگر زخمی شدند.

وزارت امور خارجه فرانسه در پی این انفجارها در بیانیه ای شهادت زائران کربلا را محکوم و اعلام کرد: فرانسه به شدت تجاوز در جنوب بغداد را محکوم و بر حمایت خویش از عراق در روند برقراری آشتی ملی در این کشور تاکید می کند.

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز حملات انتحاری علیه زائران کربلای حسینی را محکوم کرد.

"میشل مونتاس" سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه ای اعلام کرد که بان کی مون به خاطر حملات انتحاری اخیر علیه غیر نظامیان بیگناه در بهت و ناباوری به سر می برد.

در بخش دیگر بیانیه گفته شده است که چنین اقداماتی نه به دلایل سیاسی و نه دینی قابل توجیه نیست و باید به شدت محکوم شود.

مسئولان امنیتی عراق پیش از این اعلام کردند که بیش از 35 هزار نیروی پلیس و ارتش، امنیت عزاداران حسینی (ع) را در استان کربلای معلی تامین می کنند.