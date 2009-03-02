موفقیت محققان مرکز رشد قشم در تجاری سازی طرحهای تحقیقاتی

مطهره حسینی مسئول شرکتهای مرکز رشد بین المللی قشم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مرکز زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و از سوی سازمان مناطق آزاد قشم راه اندازی شده است، گفت: این مرکز از شرکتهای نوپا، مخترعان و مبتکرانی که صاحب ایده های نو هستند و ایده های آنها قابل تجاری شدن باشند، حمایت می کند.

وی با تاکید بر اینکه این حمایتها بر اساس نوع طرح و کیفیت آنها ارائه می شود، افزود: نانوتکنولوژی، معماری، گردشگری و صنایع دستی، IT و کامپیوتر از جمله اولویتهای این مرکز است و شرکتهای فعال در این زمینه ها با ارائه درخواست خود در این مرکز مستقر می شوند و می توانند از مزایای مرکز رشد و سازمان مناطق آزاد قشم استفاده کنند.

به گفته حسینی فرمهای ایده ای که به مرکز ارسال می شود توسط شورای مرکزی بررسی و در صورت تایید در مرکز پذیرفته می شوند.

مسئول شرکتهای مرکز رشد قشم با بیان اینکه مرکز رشد بین المللی قشم شامل سه نوع دفتر مجازی، مشترک و مستقل است، اظهار داشت: این مرکز همچنین دارای دفاتر VIP است. این دفاتر برای شرکتهایی است که در قشم مستقر نیستند و دارای فعالیتهای بین المللی هستند در نظر گرفته شده است. این نوع شرکتها می توانند جلسات خود را با طرفهای خارجی در منطقه آزاد قشم در مرکز رشد برگزار کنند.

وی مرکز رشد قشم را تنها مرکز رشد بین المللی معرفی کرد و ادامه داد: در حال حاضر این مرکز دارای 11 شرکت فعال است که از این تعداد 3 شرکت در سطح بین المللی فعالیت می کند.

حسینی از تجاری شدن برخی از ایده ها خبر داد و اضافه کرد: پروژه کارت شهروندی شرکت پارس رایان در حال حاضر در جزیره قشم استفاده می شود. ضمن آنکه روباتهای شرکت قشم ولتاژ برای برخی از شرکتها تولید شده است. مسئولان این شرکت همچنین توانستند نرم افزارهای آموزشی در زمینه های برق و PLC تولید و تجاری سازی کنند.

وی دستگاه تعویض اتوماتیک روغن موتور برای خودروهای سواری و سنگین را از دیگر دستاوردهای این مرکز نام برد و خاطرنشان کرد: این دستگاه به صورت فول اتومات می تواند روغن خودروها را در مدت 3 دقیقه تعویض کند. این طرح در حال تجاری سازی است.