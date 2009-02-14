ایران به زودی به کنوانسیون آب توازن کشتی ها می پیوندد

جمال پاکروان در گفتگو با مهر افزود : اجرای مدیریت آب توازن از اقدامات مورد نیاز بنادر و کشتی های ایران است تا در شرایط اضطراری چگونگی برخورد با پدیده ناشی از آب توازن و گونه های دریایی که به این وسیله حمل می شوند و به صورت مهاجم عمل می کنند را بدانند.



وی اظهار داشت: بر اساس این کنوانسیون کشتی های یک جداره نفتی و مخصوصا کشتی هایی که در مخازن بار، آب توازن را به دریا می ریختند از رده خارج شدند و هم اکنون آلودگی نفتی به عنوان آلودگی آب توازن کشتیها در دریا اتفاق نمی افتد و کشور ما نیز با وجود عضو نبودن در این کنوانسیون در این خصوص اقدامات پیشگیرانه را انجام می دهد.

پاکروان اضافه کرد: با پیشرفت علم، بشر به این نکته رسیده که تخلیه آب توازن کشتی ها در دریا باعث جابجایی گونه های دریایی و در پی آن به هم خوردگی اکوسیستم دریا می شود و این به معنای آن است که گونه های مختلف از دریاهای دیگر توسط آب توازن کشتی ها وارد خلیج فارس می شوند.

کارشناس مسئول محیط زیست دریایی و مقابله با آلودگی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به حادثه چند سال گذشته در دریای خزر و حضور گونه ای شانه دار که در آبهای آمریکا زندگی می کرد، اضافه کرد: اینگونه شانه دار توسط آب توازن ابتدا به دریای سیاه و سپس به دریای خزر وارد شد و صدمات زیادی را به شیلات شمال کشور تحمیل کرد.

جمال پاکروان تاکید کرد: برای آشنایی بیشتر با این مبحث مهم و جلوگیری از اتفاقات مشابه، دوره ای تحت عنوان "مدیریت آب توازن" با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و حضور کارشناسان بازرسی کشتیها و کارشناسان حفاظت محیط زیست دریایی بنادر کشور در بندرعباس برگزار شده است.

کنوانسیون آب توازن کشتیها از سوی سازمان بین المللی دریانوردی در سال 2005 به اجرا در آمده و کشور ایران تا کنون به عضویت آن در نیامده است.