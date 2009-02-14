95درصد جمعیت شهری استان زنجان از گاز طبیعی برخوردار است

ابوالفضل سرایلو در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: در زمان حاضر از 17شهر استان، مردم هشت شهر از گاز طبیعی بهره مند هستند.

وی با بیان اینکه طرح گازرسانی به یک شهر استان نیز آماده بهره برداری است، ادامه داد: همچنین در حال حاضر مردم 62 روستای استان از مزایای گاز برخوردار هستند.

سرایلو افزود: در 30روستای استان نیز اقدامات لازم برای اجرای عملیات گاز رسانی انجام شده که با تامین اعتبارات مورد نیاز، عملیات آنها آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان یادآور شد: هم اکنون خط انتقال 12اینچ شهرستان طارم در مسیری به طول52 کیلومتر با40درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست و بر اساس زمانبندی انجام شده تا پایان سال 89به بهره برداری خواهد رسید.

سرایلو افزود: گاز رسانی به شهرستانهای ایجرود با 54 درصد، ماهنشان با 31 درصد، شهر دندی با 71 درصد پیشرفت فیزیکی از دیگر طرحهای در دست اقدام شرکت گاز استان زنجان است.