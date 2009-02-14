سهم بخش کشاورزی در بودجه افزایش نشان می دهد

قاسم محمدی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص بودجه سال 88 و سهم بخش کشاورزی در آن بیان داشت : در بخش آب،کشاورزی و منابع طبیعی در سال 87 سهم این بخش از کل بودجه 6/10 بود که این رقم در بودجه 88 به 13 درصد افزایش یافته است.

نماینده مردم اردبیل در خانه ملت خاطرنشان کرد: اگرچه در بودجه 88 توجه مناسبی به بخش کشاورزی شده است اما ما برای حل مشکلات این بخش به 25 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

این نماینده مجلس درباره ارزیابی خود از بودجه سال آینده تاکید کرد: بودجه 88 هم به لحاظ مالی هم به لحاظ اعتباری انضباط دارد و در مجموع می توان بودجه 88 را به عنوان نماد انضباط مالی نام برد که به صورت حرفه ای بسته شده است.

وی با بیان اینکه در بودجه 88 فصل نوینی در بودجه نویسی آغاز شده است، تصریح کرد: امیدواریم در کارکرد بودجه نیز انضباط وجود داشته باشد و هر بودجه و اعتبار در جای خود هزینه شود.

محمدی ادامه داد: همچنین امیدواریم آنچنان که بودجه امروز با حجم کمی به مجلس ارائه شده در آینده شاهد باشیم که مردم عادی نیز بتوانند مسائل بودجه ای را درک کنند و درباره بخش های مختلف آن اظهار نظر کنند.