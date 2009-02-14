آمریکا بار دیگر سپر موشکی را به ایران مرتبط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام ناشناس دولت آمریکا در گفتگو با رویترز بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران مدعی شد:" اگر بتوانیم برای متقاعد کردن ایران در دنبال نکردن توانایی سلاحهای هسته ای با یکدیگر کار کنیم، می توانیم سرعت توسعه دفاع موشکی در اروپا را متعادل کنیم."

وی به زعم خود و در ادامه ادبیات تکراری مقامات آمریکایی ادعا کرد که تهدید ناشی از ایران انگیزه و محرک استقرار این سپر در اروپاست.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود از این اقدام را به زعم خود مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرارچنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قراردهند، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.

