برنامه مرحله پایانی لیگ اعلام شد/ نفت و فولاد در اندیشه فینالی تکراری

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان لیگ، مسابقات لیگ کاراته باشگاههای کشور در دو بخش آینده سازان و سوپر لیگ هشتم اسفندماه به پایان می رسد.

در رقابتهای سوپر لیگ در مرحله نیمه نهایی ابتدا فولاد مبارکه سپاهان به مصاف امید فولاد می رود و سپس مناطق نفت خیز جنوب به دیدار دانشگاه آزاد خواهد رفت. پیس بینی می شود همانند دوره قبل دو تیم نفت و فولاد برای کسب عنوان قهرمانی از بیشترین شانس برخوردار باشند.

همچنین در لیگ آینده سازان از گروه یک تیم های آذربایجان شرقی و فولاد مبارکه سپاهان و از گروه دو باشگاه مقاومت و پاس همدان راهی دور نیمه نهایی شدند. که مسابقات این بخش نیز با انجام دیدارهای مرحله نیمه نهایی و نهایی به پایان خواهد رسید.

