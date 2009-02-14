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۲۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۲۶

سوپر لیگ کاراته/

برنامه مرحله پایانی لیگ اعلام شد/ نفت و فولاد در اندیشه فینالی تکراری

برنامه مرحله پایانی لیگ اعلام شد/ نفت و فولاد در اندیشه فینالی تکراری

رقابتهای سوپر لیگ کاراته باشگاههای ایران هشتم اسفندماه با برگزاری دیدارهای نیمه نهایی و نهایی وارد ایستگاه آخر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان لیگ، مسابقات لیگ کاراته باشگاههای کشور در دو بخش آینده سازان و سوپر لیگ هشتم اسفندماه به پایان می رسد.

در رقابتهای سوپر لیگ در مرحله نیمه نهایی ابتدا فولاد مبارکه سپاهان به مصاف امید فولاد می رود و سپس مناطق نفت خیز جنوب به دیدار دانشگاه آزاد خواهد رفت. پیس بینی می شود همانند دوره قبل دو تیم نفت و فولاد برای کسب عنوان قهرمانی از بیشترین شانس برخوردار باشند.

همچنین در لیگ آینده سازان  از گروه یک تیم های آذربایجان شرقی و فولاد مبارکه سپاهان و از گروه دو باشگاه مقاومت و پاس همدان راهی دور نیمه نهایی شدند. که مسابقات این بخش نیز  با انجام دیدارهای مرحله نیمه نهایی و نهایی به پایان خواهد  رسید.

 

کد مطلب 833989

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