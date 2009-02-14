ابلاغ منشور فرهنگی کاروانهای عمره دانشگاهی

محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: یک بسته جامع فرهنگی در منشور فرهنگی کاروانهای حج عمره دانشگاهی دیده شده که سه مقطع قبل از سفر، حین سفر و بعد از سفر را مدنظر قرار داده است و از دانشگاهها خواسته شده تا بر طبق این منشور عمل کنند.

وی از تهیه کتاب و طراحی دوره های آموزشی برای دانشجویان عمره گزار در قبل سفر به عنوان بخشی از این منشور نام برد و گفت: اول و دوم اسفند ماه یک برنامه آموزشی برای دانشجویان دختر عمره گزار دانشگاههای تهران در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم افزود: برنامه های فرهنگی حج عمره دانشجویی امسال پر رنگ تر از سال گذشته خواهد بود و با بعثه مقام معظم رهبری نیز هماهنگی شده که برنامه های متنوعی در این سفر معنوی داشته باشیم.

وی اضافه کرد: امسال در هر کاروان یک رابط فرهنگی از ناحیه دانشجویان قرار داده می شود که در شکل دهی فعالیتهای فرهنگی موثر عمل کند.