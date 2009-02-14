به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستانهای "زیبای خفته" را محمدحسین محمدی نویسنده هموطن زریاب گردآوری کرده و امروز (شنبه) منتشر و به زودی توسط انتشارات سوره مهر توزیع می‌شود.

این کتاب نخستین اثری است که از زریاب در ایران منتشر می‌شود.

محمداعظم رهنورد زریاب همچنین سه رمان در دست چاپ دارد که یکی از آنها قرار است تا نوروز منتشر شود. "چار گرد قلا گشتم، پائیزیب طلا یافتم پائیزیب طلا یافتم"، "سکه‌ای که سلیمان یافت" و "رازهای دایه پیر" عناوین این سه کتاب‌اند.

تا کنون کتابهایی از جمله "آوازی از میان قرنها"، "دوستی از شهر دور"، "مرد کوهستان"، نقشها و پندارها"، "پیراهنها"، "حاشیه‌ها"، "گنگ خوابدیده"، "دور قمر" و فیلمنامه "اختر مسخره" از رهنورد زریاب به چاپ رسیده‌ است.