به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی"آوای نخلستان" دوشنبه 28 بهمن ساعت 16 از شبکه یک روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی سیامک شایقی و تهیه‌کنندگی مهران رسام تهیه شده و داستان دختری آبادانی را روایت می‌کند که پس از فوت پدرش تصمیم می‌گیرد از تهران به آبادان بازگردد و وضعیت زندگی خود و خانواده‌اش را تغییر دهد، اما بازگشت او به آبادان...

مریم بوبانی در صحنه‌ای از فیلم "آوای نخلستان"

در فیلم "آوای نخلستان" شبنم مقدمی و مریم بوبانی در کنار بازیگران محلی در آن بازی کردند. خسرو نقیبی فیلمنامه این اثر را بر مبنای فیلمنامه‌ای از نیوشا صدر نوشته است و دیگر عوامل پروژه عبارتند از ایرج عاشوری تصویربردار، مجید شهبازی طراح صحنه و لباس، مازیار رزاقی صدابردار و حسین عباسی مدیر تولید.

انیمیشن سینمایی "صحرای کربلا" با محوریت قیام عاشورا دوشنبه 28 بهمن ساعت 17:40 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم سینمایی محصول کشور لبنان و به کارگردانی شیخ محمد یقضان تولید شده است. این فیلم محصول سال 2007 است. در انیمیشن "صحرای کربلا" امین تارخ به جای امام حسین (ع) و بهروز رضوی به جای راوی صحبت کرده است.

فیلم سینمایی "دست‌های خالی" دوشنبه 28 بهمن ساعت 20 از شبکه سه روی آنتن می‌رود. "دست‌های خالی" ششمین فیلم بلند ابوالقاسم طالبی است که در حوزه سینمای دفاع مقدس تولید شده و زنده‌یاد خسرو شکیبایی، فاطمه گودرزی، مریلا زارعی، مسعود رایگان و زهرا داودنژاد در آن بازی کردند. فیلم سال 1385 بر مبنای فیلمنامه خود کارگردان تولید شد.

در خلاصه داستان "دست‌های خالی" آمده است: حوریه که سال‌هاست از اسارت پدرش امیرحسین به دست عراقی‌ها می‌گذرد، نسبت به خروج‌های بی‌موقع مادرش مریم از منزل مشکوک می‌شود و این شک با تلفن‌های ناشناسی که به او می‌شود و در آنها از تصمیم مریم برای ارتباط با یک مرد دیگر صحبت می‌شود، افزایش می‌یابد.

تئاتر تلویزیونی "زخمه بر رمل" به نویسندگی و کارگردانی آتیلا پسیانی دوشنبه 28 بهمن از شبکه چهار پخش می‌شود. در این نمایش پسیانی و فاطمه نقوی بازی کرده‌اند و مسعود امینی تصویر‌بردار و مرتضی اصلانزاده صدابردار با کارگردان همکاری داشتند. پسیانی طراحی صحنه و لباس هم بر عهده داشته است.

فیلم تلویزیونی "چراغ روشن چراغ خاموش" ساخته حسین تبریزی دوشنبه 28 بهمن به مناسبت اربعین روی آنتن شبکه تهران می‌رود. فیلمنامه را بابک کایدان نوشته و روایتگر زندگی چند مرد جوان است که هر کدام از آنها به نحوی با وقایع داستان پیوند می‌خورند. مضمون داستان تأثیر ایمان و اعتقاد و ایام سوگواری اباعبدالله (ع) در تحول جوانان است.

دریامج و ملکی در نمایی از "چراغ روشن چراغ خاموش"

فیلم 90 دقیقه‌ای "چراغ روشن چراغ خاموش" به تهیه‌کنندگی سعید منتظرالمهدی ساخته شده و سیاوش طهمورث، کیهان ملکی، رامتین خداپناهی، مهدی امینی‌خواه، محمود مقامی، کاظم افرندنیا، فریده دریامج، فرحناز منافی‌ظاهر، الیکا عبدالرزاقی و پروین ملکی در آن بازی می‌کنند.

عوامل پروژه عبارتند از رضا نظری‌نیا صدابردار، هوشنگ غفوری تصویربردار، اشکان عسگری طراح گریم، سیدحسین عالی‌نژاد طراح صحنه و لباس، بهارک فرامرزی دستیار کارگردان، حامد رضی تدوینگر، محمدمهدی گورنگی آهنگساز و سعید علیجانی مدیر تولید.