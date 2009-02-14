به گزارش خبرنگار مهر، در نشست مذکور که با همکاری حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و خانه ادبیات افغانستان برگزار می‌شود، مصطفی محدثی خراسانی شاعر، درباره این اثر سخن می‌گوید و قرار است چند شاعر افغان نیز درباره کتاب سخنرانی کنند.

از محمد حسین فیاض، نویسنده و شاعر افغان تاکنون کتابهای "زیر آسمان کابل" و "سنگر شیخ تراغ" در فاصله سالهای 74 تا 76 در تهران منتشر شده است. "گنجشکهای تبعیدی" نیز نام مجموعه شعر دیگری از اوست که به تازگی در تهران چاپ شده است.

جلسه نقد کتاب "گنجشکهای تبعیدی" از ساعت 16:30 تا 18:30 روز پنجشنبه هفته جاری (اول اسفند ماه) در سالن اجتماعات مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری واقع در تهران، تقاطع خیابان حافظ و سمیه برگزار می‌شود.