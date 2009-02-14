اپرای "عاشورا" یک تئاتر فاخر مذهبی و ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارشاد بعد از تماشای اپرای عروسکی "عاشورا" در پشت صحنه نمایش حضور پیدا کرد و گفت: اپرای عروسکی "عاشورا" کار فاخری در زمینه تئاتر مذهبی و ملی است که باید شرایطی برای اجرای آن در خارج از کشور و شهرهای مختلف ایران فراهم شود.

صفار هرندی سپس درباره متن و نحوه ساخت و ابعاد عروسک‌ها با غریب‌پور و عوامل نمایش گفتگو کرد. اپرای "عاشورا" برگرفته از نسخ تعزیه محتشم کاشانی است که غریب‌پور با تکنیک عروسک نخی آن را به صحنه برده است. این نمایش با 72 عروسک در 72 دقیقه اجرا می‌شود.

اپرای عروسکی "عاشورا" ساعت 18 هر روز غیر از روزهای شنبه در تالار فردوسی بنیاد فرهنگی هنری رودکی به صحنه می‌رود.