به گزارش خبرنگار مهر در اهر، محمد اشرف نیا صبح امروز در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان اهر افزود: این پروژه ها در جهت محرومیت زدایی از مناطق محروم و تحقق سیاستهای دولت در توسعه بخش راه ، کشاورزی ، آموزش و آب در این شهرستان به اجرا در می آید.

معاون عمرانی استاندار همچنین ادامه داد: صرف اعتباری بالغ بر 430 میلیارد ریال برای گازرسانی منطقه و 160 میلیارد ریال برای بهسازی و نوسازی منازل روستایی و 100 میلیارد ریال برای بازسازی مدارس از جمله پروژه های اجرا شده در این منطقه است.

اشرف نیا همچنین اختصاص 25 میلیارد ریال به شهرداری اهر و چهار میلیارد ریال برای شهرداری هوراند را از پروژه های اجرا شده دولت از محل اعتبارات استانی در این شهرستان اعلام کرد.

وی یادآور شد: در سال جاری 23 میلیارد ریال برای شهرداری اهر کمک شده است.