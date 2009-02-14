به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها که طی روزهای 28 بهمن لغایت اول اسفندماه سالجاری در سالن اداره کل تربیت بدنی استان سمنان برگزار خواهد شد، بانوان ووشوکار در بخش سانشو از وزن 48- تا وزن 70- کیلوگرم و در مجمــوع در 6 وزن به مبــارزه خواهنــد پرداخت.

مسابقات تالو در 11 فرم "چانگ چوان"، "دائو شو"، "گون شو"، "چیانگ شو"، "جی ین شو"،"نان چوان"،"نن دائو"،"نن گون"،"تای چی چوان"،"تای چی جین" و" دوئی لین" برگزار می شود.

نفرات اول تا سوم مشترک ( جمعاً 4 نفر ) از هر وزن سانشو و نفرات اول تا سوم ( جمعاً 3 نفر ) از هر فرم تالو به رقابتهای انتخابی ورود به اردوی تیم ملی بزرگسالان راه خواهند یافت.

رقابتهای ووشو بانوان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در رده سنی جوانان نیز از تاریخ 2 لغایت 3 اسفندماه سالجاری در سالن ادره کل تربیت بدنی استان سمنان برگزار خواهد شد که این مسابقات فقط در بخش سانشو و در 4 وزن 48- ، 52-، 56- و60- کیلوگرم انجام خواهد گرفت که نفرات اول تا سوم مشترک این مسابقات هم جواز حضور در رقابتهای انتخابی اردوی تیم ملی جوانان را کسب خواهند نمود.