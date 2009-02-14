عاشق بازی در میلان هستم / امیدوارم در ایتالیا بمانم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مهلت حضور دیوید بکهام در تیم فوتبال میلان روز جمعه تمام شده اما گویا مسئولان لس آنجلس گالکسی موافقت کرده اند تا این ضرب الاجل تا هفته آینده تمدید شود.

"دان گاربر" ، مسئول رقابت های لیگ حرفه ای فوتبال آمریکا، پیش از این گفته که مذاکرات بین دو باشگاه لس آنجلس گالکسی و میلان می بایست تا روز جمعه کامل می شد اما روزنامه "تایمز آو لاندن" گزارش داده که دو باشگاه در این خصوص با یکدیگر به توافق رسیده اند.

بکهام گفت: میلان و گالکسی در حال مذاکره هستند و من امیدوارم بتوانم به حضور خود در ایتالیا ادامه دهم. در حال حاضر به لحاظ جسمانی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارم. عاشق بازی کردن برای میلان هستم. من پیش از این از علاقمندی خود برای حضور در میلان گفته ام و اکنون منتظرم ببینم نتیجه آن چه می شود.