به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در نخستین همایش بین المللی نظام جامع سنجش اعتبار در تهران با اشاره به ایجاد دو زیر ساخت و نهاد مهم یعنی ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان و آغاز به کار رسمی موسسه اعتبار سنجی و رتبه بندی مشتریان در بخش مالی کشور گفت: این دو محصول توسط وزارت اقتصاد ، بانک مرکزی ، بانکها و بیمه های کشور ایجاد شده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ایجاد این دو نهاد را باعث افزایش کارایی سیستم مالی عنوان و تصریح کرد: امروز اقتصاد ایران با پشت سر گذاشتن سه دهه از پیروزی انقلاب شاید در مقایسه با برخی پیشرفتها در عرصه های سیاست بین المللی از این که نتوانسته به درستی از ظرفیتها استفاده کند عقبه می خورد و این موضوع این کار را برای مدیران در دهه چهارم انقلاب سنگین تر می کند.

وی با بیان اینکه طرح برنامه های راهبردی کشور در چند سال اخیر نظیر سند چشم انداز، سیاستهای کلی اصل 44 ، طرح تحول اقتصادی و ابلاغ سیاستهای کلی ناشی از این دغدغه است ، افزود: این برنامه ها به افزایش تراز اقتصادی کشور می اندیشد.

حسینی با اشاره به نامگذاری دهه چهارم انقلاب با عنوان دهه پیشرفت وعدالت گفت: بخش مالی و بانکی کشور در این عرصه نقش مهمی را دارد یعنی اگر خواهان دستیابی به رتبه بندی اقتصادی بر اساس سند چشم انداز هستیم باید بخش بانکی کشور مقام اول را کسب نماید.

به گفته وزیر اقتصاد هر چه اقتصاد رشد بیشتری داشته باشد سهم خدمات مالی و بانکی افزایش می یابد و این بخش سهم مهمی در تحقق اهداف و سیاست های کلی ایفا می کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر دنبال افزایش نقش کارآفرینی و کار آفرینان در اقتصاد بر اساس اهداف اصل 44 هستیم باید حمایتهای مالی از آنها در نظر گرفته شود که این امر بدون تعریف صحیح از نظام مالی و بانکی قابل اجرا نیست.

حسینی با تاکید بر نقش بانکها در طرح تحول اقتصادی کشور بر ایجاد زیر ساختهای مناسب در صنعت بانکداری تاکید و تصریح کرد: تحقق عدالت شفافیت و کارآیی سیستم بانکی بدون وجود نهادهای لازم امکان پذیر نیست.

وزیر اقتصاد گفت: امروز مدیریت کلان کشور و حاکمیت برای تحول در اقتصاد بستگی به تحول در نظام بانکی کشور دارد.

وی رقابت و بازار رقابتی را خصیصه و الزام موفقیت نظام بازار عنوان و تصریح کرد: امروز به اقتصاد رقابتی بیش از اقتصاد آزاد توجه شده است.

حسینی بر رقابتی کردن بازارها به ویژه بازار بانکی کشور بر اساس سیاستهای برنامه پنجم تاکید و بیان کرد: یک بانک به تنهایی نمی تواند عدم شفافیت اطلاعات بانکی را مرتفع کند. بنابراین، در این راستا دو نهاد بانک جامع اطلاعات مشتریان بانکی و موسسه اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان با هدف شفافیت در سیستم بانکی ایجاد شد و این امر می تواند ایجاد بازار رقابتی بانکی شود.

وزیر اقتصاد ایجاد دو نهاد مذکور را باعث ایجاد بهداشت در نظام بانکی کشور و ارزیابی صحیح از مشتریان دانست و گفت: مشکل افزایش مطالبات معوق بانکی ناشی از فقدان این دو نهاد بود.

وی یکی از ویژگی های اقتصاد نوین را رقابتی کردن فضای کسب وکار عنوان کرد و لازمه آن را رقابتی کردن صنعت بانکداری و کاهش هزینه ها دانست.

حسینی ایجاد این گونه نهاد را باعث ارزان شدن خدمات بانکی ذکر کرد و افزود: از این نوع زیر ساختها باید در جهت رقابتی شدن فضای کسب و کار و افزایش قدرت رقابت با سایر کشورها استفاده کرد.