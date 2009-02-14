خاتمی شانس برتر اصلاح طلبان است/ ترس رقبای درون جناحی از حضور خاتمی

یدالله اسلامی دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه گفته می شود ، خاتمی راه هایی را برای انصراف خود در انتخابات ریاست جمهوری دهم باز گذاشته است، اظهار داشت: اصولا تعجب آور است که پس از گذشت مدت زمان کوتاهی ازاعلام رسمی حضور خاتمی درعرصه انتخابات برخی به بیان مطالبی مبنی برانصراف وی می پردازند.

وی ماهیت اینگونه خبرها را محل تردید دانست و افزود: سید محمد خاتمی قبل از ورود به انتخابات آتی، چالشهای پیرامونی را مورد بررسی قرار داد و با آگاهی از تحولات ، خطرها و مجموعه مسائل پیش رو نامزدی خود را اعلام کرد.

وی ادامه داد: هنگامی که خاتمی با این بررسی جامع و زمان بر به انتخابات راه پیدا می کند، طبیعی است که قرار نیست به این آسانی از میدان خارج شود؛ لذا اینگونه خبرها و تحلیل ها به صورت بنیادی دچار چالش است و کسی که با قاطعیت وارد عرصه می شود، دلیلی برای انصراف ندارد.

اسلامی همچنین گفت: با توجه به واکنش هایی که به حضور خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری دهم وجود دارد، می توان دریافت که خاتمی شانس برتر اصلاح طلبان در انتخابات آتی است؛ تا جائی که مسائلی به این شکل از سوی رقبای درون جناحی هم به دلیل ترس از حضور وی در انتخابات مطرح می شود.

دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار در ادامه در پاسخ به این سئوال که اگر میرحسین موسوی آمادگی خود را برای حضور در انتخابات آتی اعلام کند، آیا خاتمی از حضور در میدان انتخابات انصراف خواهد داد یا خیر، تصریح کرد: تصور نمی کنم چنین اتفاقی رخ دهد.

وی خاطرنشان کرد: البته چنانچه پذیرش واقبال عمومی به مقوله چند کاندیدایی درجبهه اصلاحات وجود داشته باشد، این راه می تواند ادامه یابد و دچار تنگنا نشود.