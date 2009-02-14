کمتر کسی است که از داوری راضی باشد/ داور با سپاهان مهربان بود

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: امروز کمتر مربی، بازیکنان و کارشناسی است که از داوری‌های لیگ برتر راضی باشد. ما هفته گذشته در ورزشگاه آزادی پنج گل از استقلال دریافت کردیم اما من بعد از بازی دست داور را گرفتم و از او تشکر کردم اما این هفته داور به گونه‌ای قضاوت کرد که ناچار به اعتراض شدم.

وی با بیان اینکه بیشتر مربیان لیگ برتری رفتاری ماخوذ به حیا با داوران دارند، افزود: نمی خواهم بگویم در بازی روز گذشته مقابل سپاهان به تیم راه آهن ظلم شد اما در این بازی داور با تیم مهمان مهربان بود. معمولا داوران جوانی که برای قضاوت دیدارهای لیگ انتخاب می شوند بیشتر به تیم میزبان لطف دارند اما با تیم مهمان به شدت برخورد می کنند.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن برای اثبات ادعای خود کارت زرد داور به حسین پاشایی، بازیکن راه آهن را مثال آورد و افزود: بازیکن تیم ما در بین سه بازیکن تیم فوتبال سپاهان روی زمین افتاد. نمی دانم داور چطور تشخیص داد او تظاهر کرده است؟! حسین پاشایی یکی از باشخصیت و اصیل‌ترین بازیکنان راه آهن و حتی فوتبال ایران است که برای یک پنالتی تظاهر نمی کند. داور خیلی راحت این بازیکن را با کارت زرد خود جریمه کرد و با همین کارت زرد او سه اخطاره و از همراهی تیم در بازی آینده محروم شد.

یاوری با تاکید بر اینکه داور باید فردی روانشناس و جامع شرایط باشد، افزود: داور برای قضاوت یک بازی باید موارد فرهنگی و روانی را در نظر بگیرد. در همین بازی روز گذشته تیم ما به نوعی از سوت‌های داور لطمه خورد. کمک داورها هم اشتباهاتی داشتند که نباید از کنار آنها به سادگی گذشت.

وی در خصوص عملکرد تیمش در دیدار روز گذشته گفت: در بازی مقابل سپاهان روی 2 اشتباه در ضربات شروع مجدد دروازه مان باز شد. امروز در فوتبال مدرن ضربات ایستگاهی و شروع مجدد جایگاهی خاص بین تیم‌ها دارد و همانطور که دیدید در بازی ایران و کره جنوبی نیز روی همین ضربات نتیجه بازی تعیین شد.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن خاطر نشان کرد: در شرایطی که ضربات ایستگاهی پشت محوطه جریمه تا این اندازه تعیین کننده است باید داوران نیز در اعلام این خطاها دقت عمل به خرج داده و طوری سوت بزنند که تیم‌ها متضرر نشوند.