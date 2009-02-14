درخواست آمریکا از کره شمالی برای توقف اقدامات تحریک آمیز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "هیلاری کلینتون" گفت: "ما باید جهت پرداختن به شدیدترین چالش برای ثبات در آسیای شرقی که همان برنامه هسته ای کره شمالی است، با یکدیگر کار کنیم."

وزیر امور خارجه آمریکا ادامه داد:" ما معتقدیم که برای پیشبرد این مذاکرات ( گفتگوهای شش جانبه) فرصت داریم. اما این بر عهده کره شمالی است که از هر گونه اقدام تحریک آمیز و لفاظیهای بی فایده علیه کره جنوبی دوری کند."

کلینتون افزود: آمریکا خواستار "عادی سازی" روابط با کره شمالی است، اما تنها در صورتی که پیونگ یانگ با توقف برنامه های سلاحهای هسته ای خود موافقت کند و برنامه راستی آزمایی را بپذیرد.

اخیرا سئول از آمادگی پیونگ یانگ برای پرتاب آزمایشی یک موشک دوربرد خبر داد.

این درحالی است که پیونگ یانگ اخیرا با متهم کردن سئول مبنی بر دخالت در امور داخلی همسایه شمالی خود، از مسدود کردن مرز کره شمالی با کره جنوبی از ماه آینده میلادی خبر داد.