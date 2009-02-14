به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون والیبال برزیل با ارسال دعوت نامه‌ای از تیم والیبال جوانان ایران خواسته تا جهت برپایی اردویی تدارکاتی و انجام چند دیدار دوستانه به این کشور سفر کند.

18 تا 30 خردادماه زمان تعیین شده از سوی برزیلی‌ها برای سفر تیم قهرمان آسیا و دارنده مدال برنز مسابقات 2007 قهرمانی جهان به شهر ریودوژانیرو است که البته موافقت موافقت مسئولان فدراسیون والیبال ایران و مربیان تیم جوانان را هم به همراه داشته است.

تیم والیبال جوانان برزیل سهمیه شرکت در پیکارهای جهانی 2009 این رده سنی را از منطقه آمریکای جنوبی در اختیار دارد. بازیکنان این تیم قصد دارند پیش از آغاز دور آتی رقابت‌های جهانی دیدارهای تدارکاتی با ایران که عنوان سومی دوره پیش این بازی‌ها را در اختیار دارد، برگزار کنند.

این برای نخستین بار است که فدراسیون والیبال کشورمان دعوت نامه‌ای رسمی از سوی کشور برزیل دریافت می‌کند.

رقابت های والیبال جوانان جهان طبق تاریخ جدید اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) طی روزهای 9 تا 18 مردادماه در هند برگزار خواهد شد.