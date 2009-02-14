۲۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۲۲

درسال 88 صورت می گیرد؛

الحاق صنعت بیمه و بازار سرمایه به 2 نهاد پولی و مالی جدید

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح مزیتهای راه اندازی موسسه اعتبار سنجی و رتبه بندی مشتریان و ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان، از الحاق صنعت بیمه و بازار سرمایه به این دو نهاد در سال 88 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی امروز در نخستین همایش بین المللی نظام سنجش اعتبار در تهران با اشاره به افتتاح بانک جامع اطلاعات و سامانه اعتبار سنجی مشتریان نظام بانکی کشور در روز جاری، گفت: این نهادها از جمله نهادهای هفت گانه پولی و مالی کشور است که توسط بازار سرمایه ، نظام بانکی و صنعت بیمه پیشنهاد شده بود.

به گفته معاون وزیر امور بانکی ، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی بهره گیری از بانک اطلاعات مشتریان و رتبه بندی و اعتبار سنجی از اهمیت ویژه ای برای نظام بانکی کشور برخوردار است.

وی افزود: تاسیس این دو نهاد در سال 84 پیشنهاد و پس از انجام مراحل مختلف در سال جاری مراحل پایانی و افتتاح را می گذارند .

پورمحمدی تصریح کرد: وجود اطلاعات همگون در بانکها ، پایین بودن درجه صحت اطلاعات ، تعدد مراکز اطلاعات، تعدد مراکز تولید اطلاعات و فقدان وجود الزامات کنترلی از جمله مواردی است که ضرورت ایجاد بانک اطلاعات جامع در نظام بانکی را ضروری می کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با ایجاد بانک اطلاعات جامع امکان مهیا شدن بستر مناسب برای پولشویی ، شفاف سازی اطلاعات ، شناسایی نقاط ضعف و قوت و وجود اطلاعات مناسب میسر می شود.

وی با ارائه گزارشی از نحوه و مراحل تاسیس بانک جامع اطلاعات بیان کرد: پس از پیگیری ها و بررسی های مختلف کد ملی برای پایش اطلاعات اشخاص حقیقی و کد اطلاعات 12 رقمی برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده تا شناسایی افراد حقیقی و حقوقی برای نظام بانکی میسر شود.

پورمحمدی با بیان اینکه اطلاعات مورد نیاز در زمان حاضر در اختیار نظام بانکی است ، گفت: بانک اطلاعات نیازمند ارتباط آنلاین است که از طریق 19 هزار شعبه باید امکان پذیر شود و در زمان حاضر 18 هزار خط ایجاد و هزار خط دیگر نیز تا پایان سال جاری نیز ایجاد خواهد شد.

به گفته معاون وزیر امور بانکی ، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک جامع اطلاعات در اتاق پایای مستقر شده و هیئت امنای آن توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی تعیین شده است.

وی افزود: با ایجاد بانک اطلاعات زمینه فعالیت موسسه رتبه بندی اعتباری ایجاد و فعالیت ها برای ایجاد آن نیز آغاز شده است.

پور محمدی اظهار داشت : کاهش مطالبات معوق ، توسعه ضریب نفوذ اعتبار و افزایش کارایی و سرعت از کارکردهای اقتصادی نظام سنجش اعتبار است.

معاون وزیر امور بانکی ، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی  بهبود سود آوری بانک و گردآوری اطلاعات آماری ، ارتباط بالقوه با سیستمهای مکانیزه امتیاز دهی و فراهم نمودن اطلاعات مشابه ، حذف بخش عمده ای از تقلبها و حداقل نمودن ریسک، امکان دسترسی به اطلاعات به روز و زیر ساختهای اطلاعاتی و مدیریت آسان داده برای صنایع مرتبط با مدیریت وصول مطالبات و بهبود نسبت بدهی های الاوصول را از اثرات نظام سنجش اعتبار دانست.

وی سنجش اعتبار ، بهبود دسترسی به اعتبار  باتوجه به درک بهتر از جایگاه مالی ، افزایش آگاهی نسبت به مدیریت اعتبار و فراهم کردن امکانات بهتر در ازای ارتقای سطح رفتار اعتباری اشخاص در طول زمان از منابع مشتریان در سنجش اعتبار است.

پور محمدی خاطرنشان کرد: مابقی مجموعه های صنعت بیمه و بازار سرمایه در سال 88 به مجموعه بانک اطلاعات جامع و شرکت رتبه بندی اعتبار می پیوندند. 

