حمل ونقل عمومی تهران در حال نزدیک شدن به استانداردهای جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید جعفر تشکری هاشمی افزود: به عنوان نمونه در سیستم ریلی در حالی که در 20 سال گذشته به طور متوسط هر سال تنها 5/2 کیلومتر متروی درون شهری و 2 کیلومتر متروی حومه ای در تهران ساخته شده امسال به تنهایی 15 کیلومتر مترو داخل شهر احداث شده و برای ساخت 22 کیلومتر متروی درون شهری در سال آینده نیز برنامه ریزی کرده ایم.

معاون ترافیک شهرداری تهران آغاز حرکت اتوبوسرانی از سیستم سنتی و قدیمی به سیستمی مدرن و کارآمد را از دیگر اقدامات مدیریت شهری برشمرد و اظهار کرد: راه اندازی خطوط اتوبوسهای تندرو (BRT) یکی از مدلهای بهبود حمل و نقل همگانی است که در حدود 5/2 برابر خطوط معمولی اتوبوسرانی کارآیی دارد.

وی با اشاره به این که هم اینک سفرهای مترو از یک میلیون و 800 هزار سفر در روز فراتر رفته خاطرنشان کرد: البته هدفگذاری ما روزانه 8 میلیون سفر است و در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران نیز پیش بینی کرده ایم به تدریج تا سال 1404 سهم حمل و نقل همگانی به 75 درصد از مجموع سفرهای درون شهری افزایش پیدا کند.

معاون شهردار تهران با بیان این که راه حل ترافیک تهران صرفاً در ساخت بزرگراه و خیابان سازی خلاصه نمی شود اظهار کرد: البته تکمیل شبکه معابر شهری در دستور کار مدیریت شهری است. اما جهتگیری برنامه هایمان حداکثر استفاده از ظرفیتهای موجود از طریق گسترش حمل و نقل عمومی است.

تشکری هاشمی مدیریت واحد را موضوعی جدی در حل مسائل و مشکلات ترافیکی دانست و اضافه کرد: باید تلاش کنیم تا همه دستگاههای اجرایی از یک راهبرد و مدل واحد پیروی کنند و خوشبختانه بستر این مهم در مرکزکنترل ترافیک شهرداری تهران با توجه به تمرکز کلیه دستگاه های دست اندرکار در کنار هم فراهم شده است.

وی با تاکید بر این که در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران طیفی از راهکارهای اجرایی و عملیاتی جهت کاهش مشکل ترافیک تهران در یک افق بیست ساله پیش بینی شده تصریح کرد: محور این طرح راهبردی که امیدواریم به سرعت مراحل تکامل آن طی شود گسترش کیفی و کمی حمل و نقل همگانی با محوریت حمل و نقل ریلی است.

این مقام توسعه یافتگی درسه بخش حمل و نقل عمومی، شبکه معابر و امکانات و تجهیزات ترافیکی و نیز فرهنگ ترافیک را از شاخصهای توسعه ترافیکی برشمرد و گفت: در حمل و نقل همگانی کاستیهایی داریم که با توسعه خطوط مترو و کیفی سازی خدمات اتوبوسرانی با شتاب در حال نزدیک شدن به استانداردهای جهانی هستیم.