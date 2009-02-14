مراسم معارفه سرپرست جدید فدراسیون کاراته برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه که با حضور کیومرث هاشمی معاون سازمان تربیت بدنی و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی ، سیروس عالمی رئیس دفتر امور مشترک فدراسیون ها و علیرضا آهی برگزار شد، سرپرست فدراسیون فعالیت رسمی خود را در کاراته آغاز کرد.

هاشمی در مراسم معارفه آهی پس از تشکر از زحمات بهزاد کتیرایی رئیس سابق این فدراسیون گفت: کاراته بعد از فوتبال ، توسعه یافته ترین رشته در ایران است که جوانان زیادی جذب آن شده اند.

وی ادامه داد: سازمان تربیت بدنی اهداف بلندی را در کاراته به خصوص در میادین بین المللی دنبال می کند که امیدواریم در سایه آرامش و همدلی به اهداف خود برسد.