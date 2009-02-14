بخش محتوای چند رسانه ای انجمن صلح ستارگان راه اندازی شد

محمد جواد ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: کاربران در بخش محتوای چند رسانه ای صلح ستارگان می توانند به محتوایی همچون تصاویر، نمایش اسلاید و فیلمهایی در زمینه نجوم دسترسی داشته باشند.

وی با بیان اینکه نشان (لوگو) صلح ستارگان اکنون در دو اندازه و فرمت گوناگون برای بارگذاری در این بخش گذاشته شده است، افزود: همچنین برگه معرفی صلح ستارگان و پاورپوینتی از این پروژه برای آشنایی افراد علاقه مند با این پروژه تهیه و از طریق این بخش قابل دسترسی است.

ترابی با اشاره به اینکه پویانمایی ویژه ای برای بارگذاری در این صفحه گذاشته شده است، اظهار داشت: یکی از مجموعه پویانمایی های سال جهانی نجوم که از سوی برنامه آسمان شب شبکه چهار سیما تهیه شده است به صورت رایگان در صفحه محتوای چندرسانه ای وب سایت برای بارگذاری قرار داده شد. این پویانمایی ها درباره رصد آسمان شب با حضور "پدر و پسر" (معروف و نشان سال جهانی نجوم) است. سایر انیمیشنهای این مجموعه نیز به زودی بر روی وب سایت قرار خواهد گرفت.