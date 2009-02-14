نتایج تکمیل ظرفیت فنی و حرفه ای اعلام شد

ابرهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نتایج تکمیل ظرفیت آزمون ورودی دوره های کاردانی نظام جدید آموزشکده های فنی و حرفه ای سال 87 بر روی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفت.

وی اظهار داشت: در این تکمیل ظرفیت 9 هزار و 800 نفر پذیرش شدند.

معاون سازمان سنجش گفت: کلیه‌ پذیرفته‌ شدگان‌ رشته‌ های مختلف‌ تحصیلی باید در یکی از روزهای شنبه 3 اسفندماه و یا یکشنبه 4 اسفندماه با همراه داشتن ‌مدارک ‌‌لازم‌ برای‌ ثبت‌ نام‌ به‌ آموزشکده فنی محل‌ قبولی مراجعه‌ کنند.

وی گفت: اگر تعداد پذیرفته‌ شدگان‌ در یک‌ رشته‌ تحصیلی در هر یک‌ از آموزشکده ‌های‌ فنی‌ به‌ حد نصاب‌ تشکیل‌ یک‌ کلاس‌ نرسد، محل‌ تحصیل‌ این ‌قبیل‌ پذیرفته‌ شدگان‌ در نزدیکترین‌ آموزشکده‌ فنی‌ تعیین‌ می شود.

به گزارش مهر، داوطلبانی که در آزمون ورودی دوره ‌های کاردانی نظام جدید آموزشکده های فنی و حرفه ای سال 1387 شرکت کرده بودند بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما نسبت به انتخاب کد‌رشته محلهای مورد‌ علاقه خود از روز یکشنبه 6 بهمن تا چهارشنبه 9 بهمن ماه با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به انتخاب حداکثر (20) کد ‌رشته محل از کد‌ رشته ‌محلهای رشته امتحانی خود اقدام کردند.