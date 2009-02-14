دولت بر توسعه نمایشگاههای کتاب تاکید دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین الهام ضمن بیان این موضوع اظهارداشت: با ایجاد نمایشگاههای کتاب به ویژه نمایشگاههای تخصصی، قشر دانشجو به نوعی برای دسترسی به منابع مورد نظرش با تسهیلات بیشتری مواجه می‌شود.



وی اختصاص یارانه و اهدای کارتهای خرید الکترونیکی به دانشجویان و محققان را از جمله خدمات و تسهیلات برای افزایش ظرفیت و امکان خرید و دسترسی آنان به کتابهای مورد نیازشان خواند.



الهام در ادامه بر گسترش مراکز صاحب منابع علمی تاکید کرد و با اظهار تاسف از اندک بودن این مراکز گفت: با گسترش و تامین منابع کتابخانه‌ها، اهالی علم با خیالی آسوده‌تر و خیلی آسانتر می‌توانند به منابع و کتابهای مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند.



نخستین نمایشگاه سالانه تخصصی کتابهای دانشگاهی از سوی انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی و با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بیست و سوم تا بیست و هفتم بهمن ماه در سالن حجاب مرکز آفرینشهای فرهنگی-هنری برگزار می‌شود.

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