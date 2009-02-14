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۲۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۳۸

الهام خبر داد :

دولت بر توسعه نمایشگاههای کتاب تاکید دارد

دولت بر توسعه نمایشگاههای کتاب تاکید دارد

سخنگوی دولت گفت: دولت نهم بر توسعه نمایشگا‌های کتاب تاکید دارد چرا که با پردازش به این امر مهم مسیر دانشجویان برای دسترسی به منابع مدنظرشان هموارتر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین الهام ضمن بیان این موضوع اظهارداشت: با ایجاد نمایشگاههای کتاب به ویژه نمایشگاههای تخصصی، قشر دانشجو به نوعی برای دسترسی به منابع مورد نظرش با تسهیلات بیشتری مواجه می‌شود.

وی اختصاص یارانه و اهدای کارتهای خرید الکترونیکی به دانشجویان و محققان را از جمله خدمات و تسهیلات برای افزایش ظرفیت و امکان خرید و دسترسی آنان به کتابهای مورد نیازشان خواند.

الهام در ادامه بر گسترش مراکز صاحب منابع علمی تاکید کرد و با اظهار تاسف از اندک بودن این مراکز گفت: با گسترش و تامین منابع کتابخانه‌ها، اهالی علم با خیالی آسوده‌تر و خیلی آسانتر می‌توانند به منابع و کتابهای مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند.

نخستین نمایشگاه سالانه تخصصی کتابهای دانشگاهی از سوی انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی و با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بیست و سوم تا بیست و هفتم بهمن ماه در سالن حجاب مرکز آفرینشهای فرهنگی-هنری برگزار می‌شود.
کد مطلب 834076

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