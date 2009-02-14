رادیو قرآن تونس به 5 زبان برنامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، با توجه به محتوای دینی و قرآنی این رادیو، استقبال زیادی از آن شده است، به ویژه از سوی جوانان. از این رو مدیران این رادیو تصمیم دارند برنامه های رادیو قرآن الزیتونه به 5 زبان دیگر پخش شود.

برنامه های جذاب این رادیو باعث شده نسبت به رادیوهای رسمی و ملی این کشور مخاطبان بیشتری به خود اختصاص دهد.

این رادیو زیر نظر زین العابدین بن علی رئیس جمهور تونس فعالیت می کند که دکتر کمال عمران استاد تمدن اسلامی و دکتر عبدالرحمان حفیان کارشناس قرآن و علوم قرآنی و استاد آموزشگاه عالی شریعت ناظر آن هستند.

اگر چه در آغاز فعالیتهای این رادیو انتقادهای بسیاری به آن شده بود اما شواهد حاکی از افزایش روز افزون مخاطبان آن دارد به طوریکه این رادیو با اطلاع رسانی، آگاهی دهی و تبیین جذابیتهای دین باعث شده تا گروه بسیاری به دین روی آورند.

با توجه به اینکه تونس کشوری اسلامی است، اما نظام سکولاری این کشور مانع فعالیتهای دینی در آن می شود، در این راستا سازمانهای حقوقی تونس هم که با هر نوع پدیده دینداری مخالف هستند بر سر راه این رادیو موانعی ایجاد و معتقدند دینداری از افزایش حجاب، ورود به مساجد و تغییر شیوه های درسی آغاز شده است.

از میان کسانی که به دینداری روی آورده اند بسیاری از آنها گرایشهای اسلامی دارند.

این رادیو که به عنوان نخستین رادیوی تخصصی قرآن، در راستای اهتمام به مسائل قرآنی در ماه مبارک رمضان در مهرماه سال 86 در تونس افتتاح شد دارای بخشهایی چون پخش تلاوت قرآن کریم، بیان احادیث و سیره نبوی، پخش دعا و آموزش قواعد روخوانی و ترتیل قرآن است.

افتتاح این رادیو فرصتی برای استفاده از برنامه های دینی و قرآنی است. راه اندازی این رادیوی دینی از جدیدترین اقدامات دولت تونس برای اشاعه اندیشه اسلامی از طریق آموزه های قرآنی به شمار می رود.