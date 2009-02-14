حمید اعتباریان تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: به تازگی ماه‌چهره خلیلی به جمع بازیگران فیلم افزوده شده و تا پایان هفته دو بازیگر دیگر به گروه می‌پیوندند. بخش‌های زیادی از فیلم در تهران و صحنه‌هایی نیز در کشورهای همسایه فیلمبرداری خواهد شد.

بهاره رهنما، محسن تنابنده، امیر جعفری، اندیشه فولادوند و امید روحانی بازیگران "سن پترزبورگ" هستند و دیگر عوامل عبارتند از نویسنده فیلمنامه : پیمان و محراب قاسمخانی، مدیر فیلمبرداری: تورج اصلانی، طراح گریم: مهری شیرازی، طراح صحنه و لباس: مرجان شیرمحمدی و مدیر تولید: رضا نوروزی.

داستان فیلم سینمایی "سن پترزبورگ" درباره دو دوست است که دائم برای هم بلوف می‌زنند. "فرزند صبح" فیلم قبلی افخمی با موضوع زندگی و مبارزات امام خمینی (ره) با وجود گذشت چهار سال از تولید آن هنوز آماده نمایش نشده است.