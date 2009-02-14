به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندارگیلان امروز در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان اظهار داشت: از این میزان اعتبار 110 میلیارد ریال اعتبارات استانی، 400میلیارد ریال اعتبارات متمم بودجه درزمینه خشکسالی و اجرای طرحهای اضطراری تامین آب است .

وی متذکر شد: اختصاص افزون بر 150 میلیارد ریال ازمحل اعتبارات دور دوم سفررئیس جمهوری به گیلان و همچنین اختصاص اعتبارات سازمان جهاد کشاورزی از دیگر اقداماتی است که برای تامین آب مورد نیاز مزارع برنج گیلان انجام شده است.

قهرمانی همچنین بر تکمیل طرحهای تامین آب زراعی، بازدید میدانی مسئولان از مزارع، دیدار مستقیم با کشاورزان برای اطلاع از مشکلات آنان، تشویق کشاورزان به کشت دوم برنج و لایروبی نهرها، آماده سازی آب بندانها، حفر چاههای آب و تلاش سازمانهای مرتبط با تامین آب استان برای دریافت تسهیلات مورد نیاز تاکید کرد.

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به اینکه با تشکیل نشستهای تخصصی آب درشهرستانها راههای مقابله با کم آبی در استان بررسی شده است، یادآور شد: طرحهای کوچک آب از مهمترین کارهای اجرای در تامین آب مزارع است.

قهرمانی با اشاره به تجارب مفید مسئولان و کشاورزان استان برای مقابله با کم آبی که تاثیر مطلوبی نیز در برداشته است، گفت: تمام تلاش مسئولان استان این است که از بروز هرگونه مشکل ناشی از کم آبی احتمالی در فصل زراعی آینده جلوگیری شود.

استاندار گیلان بارورسازی ابرها در حوزه آبریزسدهای استان را ازجمله کارهای دردست اقدام و اولویت دار اعلام و افزود: فرمانداران، دهیاران واعضای شوراهای اسلامی روستاها باید اطلاعات لازم را در خصوص ضرورت شخم زمستانی مزارع و نوع ارقام برنجی که به آب کمتری نیاز دارند در اختیار کشاورزان قراردهند.