به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین همایش آیه‌های ایثار و تلاش در سال نوآوری و شکوفایی با حضور گسترده زنان ایثارگر که در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و ... دارای ابتکار و خلاقیت هستند در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

در هشتمین همایش آیه‌های ایثار و تلاش بیش از 300 نفر از زنان فرهیخته ایثارگر کشور شرکت خواهند داشت.

سخنرانی شخصیتهای علمی، فرهنگی و سیاسی کشوری و لشگری، تجلیل از زنان فرهیخته ایثارگر، برگزاری کنفرانس علمی و پژوهشی، برپایی میزگرد با حضور دست‌اندرکاران امور ایثارگری، قانونگذاری و اجرایی و پاسخگویی به سؤالات و ارائه گزارش عملکرد ستاد آیه‌های ایثار و تلاش از جمله برنامه‌های همایش امسال است.

در هشتمین همایش آیه‌های ایثار و تلاش مباحث نظری و کاربردی زنان ایثارگر در عرصه‌های اجتماعی، دفاعی، سیاسی، اجتماعی و علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.