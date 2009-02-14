راه ‌اندازی مرکز و رشته مطالعات جوانان در دانشگاه بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر دربیرجند یحیی سالاری پیش از ظهر امروز در نشست مطبوعاتی تصریح کرد: تمرکز بخشی مسائل جوانان و دنبال کردن نیازسنجی با نگاه علمی و تحقیقی به ضرورت‌های جوانان از اهداف راه‌اندازی این مرکز است.

وی با اشاره به اینکه ایجاد رشته مطالعات جوانان در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه بیرجند نیز توسط مسئولان پیگیری می ‌شود، افزود: مرکز مطالعات جوانان کار خود را با ارائه تحقیق و طرح‌های پژوهشی و حمایت سازمان ملی جوانان آغاز می ‌کند.

سالاری بیان داشت: رویکرد سازمان ملی جوانان در امور جوانان سیاست‌ گذاری، برنامه ‌ریزی و هماهنگی و نظارت است و در این راستا عملکرد دستگاه‌های اجرایی با محوریت برنامه‌ های بومی تقویت می ‌شود.

وی با اشاره به اینکه تنظیم سه سند چشم ‌انداز، ملی و فرابخشی حاکم بر فعالیت‌های سازمان ملی جوانان است، گفت: در این بخش دو برنامه مراحل نهایی خود برای تصویب را طی می‌کند و تعیین شاخص‌های امور جوانان نیز در حال تدوین است.

رئیس سازمان ملی جوانان خراسان جنوبی تصریح کرد: با توجه به آغاز برنامه ‌های دولت در امور جوانان در حال حاضر این سازمان می ‌داند که می ‌خواهد برای جوانان چه کارهایی را انجام دهد و مبانی کار در بحث خدمت به جوانان مشخص شده است.

سالاری داشتن آمار و اطلاعات دقیق و مشخص را برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های سازمان ضروری دانست و اظهار داشت: همگام با شناسایی نقاط قوت و ضعف و همچنین راهبردها جایگاه پژوهش و تحقیقات نیز باید تقویت شود.

سالاری فعالیت‌های شورای علمی - پژوهشی را با نگاه علمی، دانشگاهی و تخصصی یادآور شد و افزود: این شورا با ارائه اطلاعات و آمار در برنامه‌ریزی‌ها با محوریت اولویت‌ های پژوهشی و پایان نامه ‌های دانشجویی فعالیت می ‌کند.

به گفته وی بر اساس آمار بدست آمده اولیت نیازهای جوانان در خراسان جنوبی در مرحله اول ازدواج با محوریت آگاهی‌های قبل از ازدواج، در مرحله دوم هویت و خودباوری در بحث دینی و اجتماعی و در مرحله سوم کارآفرینی و اشتغال است.

رئیس سازمان ملی جوانان خراسان جنوبی از آغاز فعالیت چهار کمیته تخصصی ازدواج با بررسی مبانی دینی، حقوقی، جامعه ‌شناسی و روانشناختی در استان خبر داد و افزود: نیازها و ضرورت‌های لازم به تناسب شرایط استانی در این کمیته ها بررسی می ‌شود.

سالاری با تأکید بر اینکه سازمان به هیچ عنوان دنبال شعار نیست و بر اساس خواسته‌ها و داشته ‌های موجود برای جوانان برنامه ‌ریزی می‌ کند، اظهار داشت: با گریز از قانون مشکلات جوانان برطرف نمی‌شود و در این راستا عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در بخش ازدواج جوانان به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی در مورد اقدامات انجام شده در بخش اوقات فراغت جوانان در خراسان جنوبی گفت: برگزاری نمایشگاه اوقات فراغت در تابستان سال گذشته زمینه برداشتن گام‌های بلند‌تر در راستای غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان در استان را فراهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: همایش ازدواج آگاهانه، آسان و پایدار با هدف فراهم آوردن زمینه شناخت علل ازدواج، آسیب‌ شناسی ازدواج جوانان برای رفع موانع موجود، نیاز سنجی در ازدواج آگاهانه، آسان و پایدار اسفند امسال در استان برگزار می ‌شود.