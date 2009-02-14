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۲۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۲۳

ملکان راد به مهر خبر داد:

اعلام تغییرات در آزمون پیش کارورزی/ تهیه کارنامه اعضای هیئت ممتحنه

اعلام تغییرات در آزمون پیش کارورزی/ تهیه کارنامه اعضای هیئت ممتحنه

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی گفت: برگزاری آزمون پیش کارورزی از اسفند ماه سال جاری به شورای آموزش پزشکی عمومی واگذار شد.

دکتر الهه ملکان راد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون پیش کارورزی پیش از این از سوی شورای آموزش پزشکی و تخصصی به صورت غیر متمرکز در دانشگاههایی که به تربیت دانشجوی پزشکی اشتغال دارند، برگزار می شد.

وی با اشاره به تغییراتی که در آزمون پیش کارورزی اسفند ماه سال جاری رخ خواهد داد، گفت: این آزمون برای دانشجویان همچون گذشته برگزار می شود اما برای اعضای هیئت ممتحنه که در این آزمون حضور دارند، کارنامه کاری صادر می شود.

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی خاطرنشان کرد: این کارنامه بر اساس سئوالاتی که از سوی اعضای هیئت علمی طرح می شود، تهیه می شود.

به گزارش مهر، آزمون پیش کارورزی در پایان دوره کارآموزی و برای ورود دانشجویان رشته پزشکی به دوره بعدی تحصیلی با نام کارورزی (انترنی) در دو نوبت شهریور و اسفند ماه هر سال برگزار می شود.

کد مطلب 834128

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