بسته بانک مرکزی 4 روز دیگر در دولت/ جلوی افزایش قیمت سکه را می گیریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در حاشیه نخستین همایش بین المللی نظام سنجش اعتبار در تهران در جمع خبرنگاران در مورد پرداخت عیدی کارمندان دولت به صورت سکه با تاکید بر اینکه هیچ اجباری برای دریافت سکه از بانک مرکزی وجود ندارد، گفت: سکه ها به میزان کافی در بانک مرکزی و آماده شده است.

بازار سکه

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اگر قیمت سکه بخواهد افزایش بیابد بانک مرکزی بلافاصله بازار را کنترل خواهد کرد ، افزود: سال گذشته قیمت سکه به 290 هزار تومان رسید اما امسال بانک مرکزی فکر کرد که اگر قیمت سکه افزایش یابد می تواند سکه را با قیمت کمتر به میزان 10 درصد به درخواست کنندگان تحویل کنند.

وی اضافه کرد: این کار به منظور تامین منافع کارکنان دولت صورت می گیرد و نباید تصور شود که ارائه سکه سلب بخشی از منافع آنهاست.

بهمنی کنترل بازار و نقدینگی را از دلایل پیشنهاد بانک مرکزی برای ارائه سکه به کارمندان دانست و گفت: با توجه به اینکه در پایان سال خرید سکه صورت می گیرد بانک مرکزی می تواند این موضوع را مدیریت نماید و بازار را معادل کند.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: امسال بازار سکه قطعا به شرایط سال گذشته دچار نخواهد شد و بانک مرکزی مانع افزایش قیمت سکه خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه نرخ سکه بانک مرکزی بر اساس قیمت جهانی است ، گفت: هم اکنون قیمت بازار پایین تر از قیمت جهانی است و یکی از برنامه های ما این است که اگر قیمت سکه بخواهد در بازار داخلی بیش از بازار جهانی افزایش پیدا کند بلافاصله بازار را کنترل خواهیم کرد.

نرخ تورم

بهمنی یکی از هدف گیریهای بانک مرکزی را کاهش نرخ تورم عنوان و تصریح کرد: با وجود بحران مالی جهانی توانستیم نرخ تورم نقطه به نقطه را از 4/29 درصد در پایان شهریور ماه امسال به 24 درصد کاهش دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هنوز کاهش قیمتها از عمده فروشی به خرده فروشی کاملا منتقل نشده است ، گفت: ابتدا عمده فروشی کاهش می یابد و سپس خرده فروشی، اما با توجه به خریدهای قبلی هنوز تاثیر پذیری کاهش قیمتها مشخص نشده است .

وی با اشاره به روند نزولی قیمتها اظهار امیدواری کرد که در پایان سال و در پی آن درسال آینده نرخ تورم نسبت به رقم فعلی کاهش یابد.

بهمنی تصریح کرد: قبلا نرخ تورم پایان سال را 23 درصد پیش بینی کرده بودم که هم اکنون 24 درصد است و هنوز به گفته شش ماه پیش خود پایبندم.

نرخ سود بانکی

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا نرخ سود بانکی در سال 88 کاهش خواهد یافت ، گفت: تدوین بسته سیاستی - نظارتی که در آن موضوع نرخ سود نیز دیده شده است مرحله نهایی خود را طی می کند و تا پایان بهمن ماه سال جاری برای تصویب به هیئت دولت تقدیم خواهد شد.

موسسه اعتباری توسعه

وی در مورد اختلافات و مشکلات سهامداران موسسه مالی و اعتباری توسعه و ارائه نامه توسط آنها به رئیس کل بانک مرکزی و رفتن معاون پارلمانی این بانک به موسسه توسعه به عنوان مدیر عامل اظهار داشت: حیدر مستخدمین حسینی سمت بالاتری را کسب کرده و وی پیش از حضور در بانک مرکزی مدیر عامل این موسسه بود.

بهمن در مورد این موضوع که آیا دلیل رفتن مستخدمین حسینی از بانک مرکزی عدم تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار بود ، اظهار داشت: زمانی که طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی شد و مستخدمین حسینی به این بانک آمد جلسات شورای پول و اعتبار تشکیل نمی شد بلکه چگونه به استناد این که جلسات این شورا برگزار نمی شود از بانک مرکزی رفت.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه یک نفر در دو سمت نمی تواند مشغول به کار شود؛ با این وجود اگر به بانک مرکزی باز گردد از وی استقبال خواهد شد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مستخدمین حسینی را مامور به خدمت در موسسه توسعه کرده اید، اظهار داشت: وی کارمند بانک مرکزی نبود و خود در این خصوص تصمیم گیری کرده است.