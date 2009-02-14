عراق هرگونه ارتباط بین سفر متکی و سارکوزی به بغداد را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "لبید عباوی" یکی از معاونان وزارت امورخارجه عراق در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط با اشاره به سفر منوچهر متکی وزیر امورخارجه ایران گفت : این سفر در حقیقت تاکیدی است بر روابط دوجانبه تهران و بغداد و همچنین در چارچوب تبادل سفرهایی است که بین مسئولان دو کشور برای بهبود سطح همکاری های دوطرفه انجام می شود.

معاون وزارت امورخارجه عراق در ادامه هرگونه ارتباطی را بین سفر "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری عراق به بغداد که سه شنبه گذشته انجام شد با سفر منوچهر متکی رد کرد و افزود: هیچ ارتباطی بین سفر متکی با سفر سارکوزی به بغداد وجود ندارد.

لبید عباوی خاطر نشان کرد: سفر متکی بعد از سفر اخیر نوری المالکی نخست وزیر عراق به ایران و با هدف به جریان انداختن یادداشت تفاهمات امضا شده بین طرفین در زمینه های اقتصادی و سیاسی صورت گرفت.

وی درادامه گفت: عراق بعد از آنکه حاکمیت مطلق خود را بازپس گرفت و نتایج مثبتی در موضوع امنیت این کشور به دست آمد، مقصد سفرهای شمار زیادی از مسئولان عرب زبان و غیرعرب شد.

این مقام وزارت امورخارجه عراق همچنین تصریح کرد : تاکنون نشست های متعددی بین وزرای ایرانی و عراقی در زمینه برق ، بازرگانی و حمل و نقل و دیگر زمینه ها از جمله بازسازی عراق برگزار شده است.